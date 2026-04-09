バレーボールの大同生命SV.LEAGUEは9日、女子のレギュラーシーズンの全日程が終わり、各部門の成績トップ選手を発表した。レギュラーシーズンはNECレッドロケッツ川崎が優勝、10日からチャンピオンシップ・クォーターファイナルが始まる。

【一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突 第3週は日本開催

トップスコアラー（最多得点）は群馬グリーンウイングスのオリビア・ロジャンスキ（28）が、44試合に出場し1028得点で初受賞。日本人トップ（全体8位）はAstemoリヴァーレ茨城の長内美和子（28）が695得点をマーク。昨季、ルーキーながら日本人トップだった佐藤淑乃（24、NEC川崎）は653得点で全体の11番目だった。

レギュラーシーズン優勝のNEC川崎からは0人、SAGA久光スプリングからは日本人最多の2人が選出された。トップスパイカー（アタック決定率部門）に荒木彩花（24）、トップサーブレシーバー（サーブレシーブ成功率部門）には西村弥菜美（26）がそれぞれ初受賞した。

■2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN リーダーズ

トップスコアラー：オリビア・ロジャンスキ（群馬グリーンウイングス）初受賞

トップスパイカー：荒木彩花（SAGA久光スプリングス）初受賞

トップサーバー：ジュリエット・ロホイス（東レアローズ滋賀）2年連続2回目

トップブロッカー：ブリオンヌ・バトラー（Astemoリヴァーレ茨城）2年連続2回目

トップサーブレシーバー：西村弥菜美（SAGA久光スプリングス）初受賞

■2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN 個人表彰

レギュラーシーズン優勝ヘッドコーチ賞：中谷宏大（NECレッドロケッツ川崎）初受賞

最優秀フェアプレー：レーナ・シュティグロート（ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ）初受賞グリーンカード獲得7枚獲得