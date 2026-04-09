温和なリーダー・井ノ原快彦の強烈な一喝！大人たちの大ゲンカを一瞬で止める＜ボーダレス＞

土屋太鳳と佐藤勝利がW主演を務めるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。

本作は、『踊る大捜査線』や『教場』（ともにフジテレビ）などの脚本を手掛けた君塚良一が紡ぐ完全オリジナル作品で、大型トラックで爆走する捜査本部“移動捜査課”を題材にしたかつてない刑事ドラマだ。

4月8日（水）に放送された第1話では、事件の手柄をめぐって大人げないケンカが発生。移動捜査課の課長で温和なリーダー・赤瀬則文（井ノ原快彦）が、大人たちを一喝する展開が痛快に描かれた。

【映像】温和なリーダー・赤瀬則文（井ノ原快彦）が豹変！

◆「現場は3か所だが、事件は1つだ」

複数の地域にまたがる事件が発生した際に起こりがちな、警視庁vs所轄、警視庁vs他道府県の警察本部といった縄張り争い。第1話でも複数の地域にまたがる強盗事件が発生し、この縄張り争いを打破すべく生まれた移動捜査課が、“一番星”と呼ばれるトラックに乗って出動することになった。

しかし、移動捜査課の刑事・仲沢桃子（土屋太鳳）、黄沢蕾（佐藤勝利）、姉さん刑事・天尾美青（優香）、捜査本部車のドライバー・白鳥浩志（田中幸太朗）、ベテラン刑事・須黒半次（横田栄司）、そして赤瀬が管轄所轄署へ到着すると、「邪魔だ！」と罵詈雑言が飛ぶ。

自分のところだけで手柄をあげたい各警察署は非協力的だったが、それでも移動捜査課はなんとか捜査を進め、ついに被疑者に犯行を認めさせるところまでもっていく。

しかし今度は「うちが身柄を預かる！」「うちの被疑者だ！」といった大人げない言い争いが始まってしまった。

すると、普段温厚な赤瀬が「静かにしろおおお！」と大人たちを一喝。「送検まで被疑者の身柄は、この一番星が預かる。現場は3か所だが、事件は1つだ」とビシッと言い放ち、見事周囲を黙らせてみせた。

普段は穏やかな赤瀬だが、いざというときは頼りになる姿が描かれ、第1話だけでも一気に好感度が上がってしまうキャラクター像に仕上がっていた。