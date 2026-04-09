ブルーボトルコーヒー、夏季彩るドリンク「NOLA」フォームやフロートスタイルにて提供
【女子旅プレス＝2026/04/09】ブルーボトルコーヒーは、ニューオーリンズのコーヒー文化から着想を得たシグネチャードリンク「NOLA（ノラ）」を4月9日（木）より、全国のブルーボトルコーヒー カフェにて期間限定で提供する。
【写真】ブルーボトルコーヒー、ニュウマン高輪に新店舗
ブルーボトルコーヒーの創業者ジェームス・フリーマンが、アイスラテに代わる新しい一杯として生み出したのが「NOLA」。チコリを加えたコーヒーをミルクと共に楽しむニューオーリンズの伝統的なコーヒー文化にインスピレーションを受けたこのドリンクは、ほんのり甘くクリーミーな味わいが特徴だ。
水出しのチコリ入りブレンドコーヒーにミルクとケーンシュガーを合わせた一杯は、暑い季節にもデザート感覚で楽しめる、ブルーボトルコーヒーを象徴するドリンクのひとつとして親しまれている。
今夏は、定番の「アイス ノラ」に加え、シルキーな泡がやさしく重なる「ノラ コールドフォーム」と、美瑛シングルオリジンミルク アイスクリームを浮かべた贅沢な「ノラフロート」も期間限定でラインナップ。NOLAの甘くクリーミーな魅力を、この季節ならではの多彩なスタイルで楽しめる。
なお全国のブルーボトルコーヒー カフェにて、NOLAドリンクをテイクアウトで注文すると、ミッドナイトブルーに鮮やかなブルーのロゴが映える特別仕様のカップでドリンクを提供する。
4月30日からは、朝のカフェタイムをさらに充実させるフードメニューもリニューアル。「ブランチプレート」は、ワッフルに新鮮なサラダやグリル野菜を合わせた満足感の高い一皿。赤パプリカを使ったソイロメスコソースとプレーンのフムスを添えた。
さらに、初夏の爽やかさを感じる「ミートパイ ポーク＆アスパラガス」や、「グリルドチーズサンドイッチ with トマトスープ」、甘酸っぱいストロベリーソースが魅力の「ワッフルプレート ストロベリー＆オレンジクリーム」など、コーヒーとのペアリングを考え抜かれたメニューが並ぶ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
※「ノラ コールドフォーム」はHUMAN MADE Cafe by Blue Bottle CoffeeとHUMAN MADE 1928 Cafe by Blue Bottle Coffeeでは提供しない
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◆ニューオーリンズの風を感じる「NOLA」の魅力
ブルーボトルコーヒーの創業者ジェームス・フリーマンが、アイスラテに代わる新しい一杯として生み出したのが「NOLA」。チコリを加えたコーヒーをミルクと共に楽しむニューオーリンズの伝統的なコーヒー文化にインスピレーションを受けたこのドリンクは、ほんのり甘くクリーミーな味わいが特徴だ。
◆初夏を彩る「NOLA Summer」ラインナップ
今夏は、定番の「アイス ノラ」に加え、シルキーな泡がやさしく重なる「ノラ コールドフォーム」と、美瑛シングルオリジンミルク アイスクリームを浮かべた贅沢な「ノラフロート」も期間限定でラインナップ。NOLAの甘くクリーミーな魅力を、この季節ならではの多彩なスタイルで楽しめる。
なお全国のブルーボトルコーヒー カフェにて、NOLAドリンクをテイクアウトで注文すると、ミッドナイトブルーに鮮やかなブルーのロゴが映える特別仕様のカップでドリンクを提供する。
◆休日のブランチに最適、彩り豊かな限定フードメニュー
4月30日からは、朝のカフェタイムをさらに充実させるフードメニューもリニューアル。「ブランチプレート」は、ワッフルに新鮮なサラダやグリル野菜を合わせた満足感の高い一皿。赤パプリカを使ったソイロメスコソースとプレーンのフムスを添えた。
さらに、初夏の爽やかさを感じる「ミートパイ ポーク＆アスパラガス」や、「グリルドチーズサンドイッチ with トマトスープ」、甘酸っぱいストロベリーソースが魅力の「ワッフルプレート ストロベリー＆オレンジクリーム」など、コーヒーとのペアリングを考え抜かれたメニューが並ぶ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
※「ノラ コールドフォーム」はHUMAN MADE Cafe by Blue Bottle CoffeeとHUMAN MADE 1928 Cafe by Blue Bottle Coffeeでは提供しない
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