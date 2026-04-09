「毎朝忙しい」「ヘアセット苦手」って人の救世主！？【大人の楽しゃれヘア】見つけたーーッ♡

毎朝忙しくてスタイリングに時間をかけられない……。そんな大人世代にこそ、カットの工夫で形が決まるヘアスタイルがおすすめです。レイヤーの入れ方や毛先のハネを味方につけることで、スタイリングの時間を短縮できおしゃれなスタイルを楽しめるのも魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の魅力を引き立てる、大人の楽しゃれヘアをご紹介します。

まとまりと抜け感を両立したプチウルフボブ

@kitadani_koujiroさんが「スタイリングが苦手な方もチャレンジしやすい」と紹介する、軽やかなプチウルフボブ。トップを内側に流しつつ、ベースにくびれを作ってからほんのり外ハネにすることで、自然なメリハリが生まれています。まとまりの良さと抜け感を両立した今っぽいこちらのスタイルは、シンプルなスタイリングでおしゃれな雰囲気をまといたい人におすすめです。

地毛のクセを活かす上品なグレージュヘア

こちらは自身のゆるくうねるクセを活かした外ハネのミディアムヘアです。肩につく長さで自然にハネつつ、上部は柔らかいクセが動いてくびれているため、無理にセットせずとも形が整いやすくなっています。上品にくすんだグレージュカラーを合わせることで、大人の落ち着きもプラス。

ワンカールで決まる艶やかなグレージュボブ

艶やかなグレージュが印象的な、ワンカールで仕上げるレイヤーボブ。トップを内側へ、ベースを外側へワンカールさせてくびれシルエットに整えるだけで、洗練された雰囲気が完成。手間をかけすぎず、カットの形を活かして品よく見せたい人にとって、心強い味方になってくれそうです。

軽やかさと品のよさを両立したレイヤーボブ

メリハリのある外ハネくびれボブ。トップにレイヤーを入れたうえで、内へ流してベースとなじませることで、カジュアルになりすぎない品のあるシルエットへと導いています。肩ラインの自然な外ハネを活かせるデザインなので、朝のスタイリングを1日中キープしやすそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@rico_salon様、@ema_nishibu様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里