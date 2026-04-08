“TikTokでバズりすぎて社会現象”純烈の弟分グループ・モナキ、Zeppツアー決定 サプライズ発表に涙
【モデルプレス＝2026/04/08】純烈の弟分グループ「モナキ」、4月8日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビュー。同日、都内にてリリースイベント・囲み取材を行った。会場には、2500人のファンが駆けつけ、モナキのデビューを見守る中、サプライズ発表があった。
【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前に、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が7億回再生突破、デビューシングルが予約だけで3万枚、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。
メジャーデビューイベントでは、プロデューサーの酒井も駆けつけステージに登場。Zeppツアー開催の決定を発表した。
Zeppツアーについては、メンバーにもサプライズの発表に、おヨネとケンケンは耐えきれずに涙。ケンケンは「いろんなアーティストさんの現場を見て、正直こういう発表の時になんで泣いてるんだろうって思ってたんですけど、いざ自分も発表されると泣いちゃいました！やっぱり嬉しいですね」と思いを明かし、おヨネも「皆さんに恩返しができるように頑張ります」とさらなる意気込みを語った。
そして、サカイJr.が「夢の中にいるような感覚で、まだ信じきれていない気持ちです」と話すと、じんも「僕たちも覚悟を持って道を切り開いていければと思います」と強く宣言していた。（modelpress編集部）
2026年8月18日（火）大阪・Zepp Namba （OSAKA）
2026年8月19日（水）愛知・Zepp Nagoya
2026年8月24日（月）東京・Zepp Haneda （TOKYO）
※詳細は後日発表。
M1.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど
MC
M2.ねがい
MC
M3.こんなもんじゃねぇ
MC
M4.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど
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◆純烈の弟分・モナキ、デビュー前から空前のバズ
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
◆モナキ、Zeppツアー開催決定
メジャーデビューイベントでは、プロデューサーの酒井も駆けつけステージに登場。Zeppツアー開催の決定を発表した。
Zeppツアーについては、メンバーにもサプライズの発表に、おヨネとケンケンは耐えきれずに涙。ケンケンは「いろんなアーティストさんの現場を見て、正直こういう発表の時になんで泣いてるんだろうって思ってたんですけど、いざ自分も発表されると泣いちゃいました！やっぱり嬉しいですね」と思いを明かし、おヨネも「皆さんに恩返しができるように頑張ります」とさらなる意気込みを語った。
そして、サカイJr.が「夢の中にいるような感覚で、まだ信じきれていない気持ちです」と話すと、じんも「僕たちも覚悟を持って道を切り開いていければと思います」と強く宣言していた。（modelpress編集部）
◆モナキ、Zeppツアー公演詳細
2026年8月18日（火）大阪・Zepp Namba （OSAKA）
2026年8月19日（水）愛知・Zepp Nagoya
2026年8月24日（月）東京・Zepp Haneda （TOKYO）
※詳細は後日発表。
◆セットリスト
M1.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど
MC
M2.ねがい
MC
M3.こんなもんじゃねぇ
MC
M4.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど
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