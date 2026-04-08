「実は“夫婦揃って”大学教授」54歳・実力派歌舞伎俳優の意外な肩書き。元AKB総監督、伝説のラッパー……2026年「教壇に立つ有名人」の正体
アイドルグループAKB48の元メンバーで、初代総監督としてグループの“黄金期”を支えた高橋みなみが、2026年4月から洗足学園音楽大学（神奈川県川崎市）の客員教授に就任する。
高橋は先月3日に自身の公式Xを更新し、《自分の経験が、これからの時代にチャレンジする学生の皆さんの何かヒントになるならばこれほど嬉しい事はありません！学生の皆さんと「共に」考え学ばせていただきたいと思っています！頑張るぞー》と意気込みを報告。
ファンたちからは《すごい！頑張ってください》《おめでとうございます》など祝福の声が続々と寄せられた。
元人気アイドルということで高橋の件は大きく話題を集めたが、実はあのミュージシャンや俳優も大学教授として活躍している――。今回はそんな意外な“芸能人教授”3名を紹介していこう。
◆名門の母校で教鞭をとるラッパー Zeebra
日本のヒップホップシーンを牽引してきたカリスマ的ラッパーであるZeebraは、名門私大・慶應義塾大学三田キャンパスにて、非常勤講師として不定期で教壇に立っている。
過去に慶應義塾幼稚舎・普通部に通っていたZeebraが、母校で教鞭をとるというニュースは、当時音楽ファンたちの間で《贅沢すぎる》《慶應生になりたい……講義受けたすぎる》などと、かなり話題に。
講義内容は主にヒップホップカルチャーやその成り立ちについてで、Zeebra自身の実体験を交えながらの説得力ある講義は、学生たちからも好評を得ている。
Zeebraが講義後に更新したXのポストに対して、《とにかく刺激的でワクワクする時間でした。あんなに学生たちが目をキラキラさせながら真剣に聞いてる講義は新鮮でした》と、直接熱いコメントを寄せる受講生も。
Zeebraは現在、大学のみならず、全国の中学校や高校などでもヒップホップについての特別授業を定期的に行っている。彼のアカデミックな活躍は今後も注目されそうだ。
◆教壇でのトーク力に期待 さだまさし
高橋みなみと同じく、今年4月から大学の客員教授に就任するミュージシャンのさだまさし。4月に開学する福岡国際音楽大学（福岡県太宰府市）にて教鞭をとる予定だが、具体的な講義内容についてはまだ明かされていない。
さだと同大学の学長が旧知の仲だったことがきっかけで、教授就任に繫がったとのこと。そして、さだは同大学の校歌も作詞・作曲し、4月の開学式で初披露となるそうだ。
また、さだといえばライブ中のMCトークのみを集めたものがCD化されるなど、高いトーク力の持ち主としても知られる。さだの教授就任に、ネットでは早くも以下のような期待の声が集まっていた。
《講義絶対おもしろいじゃん!!》《トークが上手い音楽家がたくさん育成されたりして》
おなじみの軽快なトークで、多くの学生を魅了する教授となりそうだ。
◆妻の藤原紀香も教授に！ 片岡愛之助
大阪府堺市出身の歌舞伎俳優・片岡愛之助は、同郷の堺市にキャンパスを構える関西大学にて、2022年度から客員教授を務めている。
歌舞伎俳優というキャリアを生かし、歌舞伎の起源や伝統、歌舞伎独自の芸風や魅力などについて、自身の体験や実演などを交えて講義を行っている。
さらに先月5日、片岡の妻である俳優の藤原紀香も、今年4月から同大学の客員教授を務めることが発表され、話題となっている。同じ大学において夫婦で教授を務めるというのは異例ともいえるが、ネットではこんな声が。
《愛之助さんと夫婦で教鞭をとるのも素敵だと思います》《関大、攻めてるな》
藤原は公式Instagramにて《これまでの活動や社会との関わりの中で得てきた経験やそこから生まれた考え方を学生の皆さまと分かち合いながら、共に学び合える時間を持てればと思っております》と意気込みを述べている。
華やかな世界で活躍する有名人であることから、色眼鏡でジャッジされがちな“芸能人教授”だが、自らの貴重な経験を、学生たちにどう学びとして昇華させていくのか――。さまざまな“芸能人教授”の今後の活躍に期待したい
＜取材・文／瑠璃光丸凪＞
【瑠璃光丸凪】
編集プロダクションA4studio（エーヨンスタジオ）所属のライター。興味のあるジャンルは、アングラ・音楽・ファッションなどサブカルチャー全般と、ジェンダー問題、政治経済問題について。趣味はレコード集め。
高橋は先月3日に自身の公式Xを更新し、《自分の経験が、これからの時代にチャレンジする学生の皆さんの何かヒントになるならばこれほど嬉しい事はありません！学生の皆さんと「共に」考え学ばせていただきたいと思っています！頑張るぞー》と意気込みを報告。
元人気アイドルということで高橋の件は大きく話題を集めたが、実はあのミュージシャンや俳優も大学教授として活躍している――。今回はそんな意外な“芸能人教授”3名を紹介していこう。
◆名門の母校で教鞭をとるラッパー Zeebra
日本のヒップホップシーンを牽引してきたカリスマ的ラッパーであるZeebraは、名門私大・慶應義塾大学三田キャンパスにて、非常勤講師として不定期で教壇に立っている。
過去に慶應義塾幼稚舎・普通部に通っていたZeebraが、母校で教鞭をとるというニュースは、当時音楽ファンたちの間で《贅沢すぎる》《慶應生になりたい……講義受けたすぎる》などと、かなり話題に。
講義内容は主にヒップホップカルチャーやその成り立ちについてで、Zeebra自身の実体験を交えながらの説得力ある講義は、学生たちからも好評を得ている。
Zeebraが講義後に更新したXのポストに対して、《とにかく刺激的でワクワクする時間でした。あんなに学生たちが目をキラキラさせながら真剣に聞いてる講義は新鮮でした》と、直接熱いコメントを寄せる受講生も。
Zeebraは現在、大学のみならず、全国の中学校や高校などでもヒップホップについての特別授業を定期的に行っている。彼のアカデミックな活躍は今後も注目されそうだ。
◆教壇でのトーク力に期待 さだまさし
高橋みなみと同じく、今年4月から大学の客員教授に就任するミュージシャンのさだまさし。4月に開学する福岡国際音楽大学（福岡県太宰府市）にて教鞭をとる予定だが、具体的な講義内容についてはまだ明かされていない。
さだと同大学の学長が旧知の仲だったことがきっかけで、教授就任に繫がったとのこと。そして、さだは同大学の校歌も作詞・作曲し、4月の開学式で初披露となるそうだ。
また、さだといえばライブ中のMCトークのみを集めたものがCD化されるなど、高いトーク力の持ち主としても知られる。さだの教授就任に、ネットでは早くも以下のような期待の声が集まっていた。
《講義絶対おもしろいじゃん!!》《トークが上手い音楽家がたくさん育成されたりして》
おなじみの軽快なトークで、多くの学生を魅了する教授となりそうだ。
◆妻の藤原紀香も教授に！ 片岡愛之助
大阪府堺市出身の歌舞伎俳優・片岡愛之助は、同郷の堺市にキャンパスを構える関西大学にて、2022年度から客員教授を務めている。
歌舞伎俳優というキャリアを生かし、歌舞伎の起源や伝統、歌舞伎独自の芸風や魅力などについて、自身の体験や実演などを交えて講義を行っている。
さらに先月5日、片岡の妻である俳優の藤原紀香も、今年4月から同大学の客員教授を務めることが発表され、話題となっている。同じ大学において夫婦で教授を務めるというのは異例ともいえるが、ネットではこんな声が。
《愛之助さんと夫婦で教鞭をとるのも素敵だと思います》《関大、攻めてるな》
藤原は公式Instagramにて《これまでの活動や社会との関わりの中で得てきた経験やそこから生まれた考え方を学生の皆さまと分かち合いながら、共に学び合える時間を持てればと思っております》と意気込みを述べている。
華やかな世界で活躍する有名人であることから、色眼鏡でジャッジされがちな“芸能人教授”だが、自らの貴重な経験を、学生たちにどう学びとして昇華させていくのか――。さまざまな“芸能人教授”の今後の活躍に期待したい
＜取材・文／瑠璃光丸凪＞
【瑠璃光丸凪】
編集プロダクションA4studio（エーヨンスタジオ）所属のライター。興味のあるジャンルは、アングラ・音楽・ファッションなどサブカルチャー全般と、ジェンダー問題、政治経済問題について。趣味はレコード集め。