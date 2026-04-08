＜ハッピーセット＞4月10日（金）からは「サンリオキャラクターズ」全9種類！初登場こぎみゅんも
4月10日（金）からのハッピーセットは「サンリオキャラクターズ」と「トミカ」です。今回はゴールデンウィーク期間を含み、5週間の販売期間になっています。
ハッピーセット®「サンリオキャラクターズ」は、日常使いもできるおもちゃが全9種類
可愛いサンリオのキャラクターたちが、好きなことや得意なこと、夢にフィーチャーしたおもちゃになって登場！ それぞれのキャラクターの世界観を楽しみながら、日常のさまざまなシーンで使えて遊べるおもちゃ8種とひみつのおもちゃ1種の、全9種になっています。
【ハローキティ きせかえフィギュア】
ハローキティのフィギュアにシールを貼って、着せ替え遊びができます。ドレスやマクドナルドクルーユニフォームのシールを貼りながら、「どんな服を着てどんなお仕事をするのかな？」と考えるのも楽しそう！
【クロミ ケータイ型 キーリング】
かばんなどに付けて持ち歩くことができるフィギュア型キーリングのおもちゃです。リングの部分がハート型でとっても可愛い！ さらにクロミの顔部分が開き、中はケータイ型の小物入れになっています。付属のシールを貼って待ち受け画面の再現や、デコレーションをして電話ごっこも楽しめます。
【ポムポムプリン おしりフリフリフィギュア】
ポムポムプリンのおしりを手で左右に動かせるおもちゃ。手で押して走らせると粘土などに可愛い模様をつけることができます。
【リトルツインスターズ ゆめかわメモケース】
ケースを左右にゆらゆらと揺らすと、まるでキキとララがユニコーンに乗って走っているようで、リトルツインスターズの世界観が楽しめます。ケースの中にはメモシートが2枚入っていて、お友だちとお手紙の交換もできちゃいます！
第2弾：4月24日（金）〜5月7日（木）
【シナモロール くるくるスイーツケース】
立体フィギュア型のとっても可愛い小物入れです。スイーツ部分を外すと小物入れになります。また、ケースの中にはシナモンフレンズの“みるく”のカトラリー置きが入っています。
※カトラリーは付いていません。
【マイメロディ パフューム型 ペンスタンド】
お洒落な香水型のスタンドには、鉛筆やペンを立てることができます。さらに、付属のシールを使ってペンスタンドをデコレーションして楽しめます。
※鉛筆やペンは付いていません。
【ポチャッコ スケボーフィギュア】
パネル型のポチャッコがかっこいい、スケボーのおもちゃ。手で押すとポチャッコがスケボーに乗って進みます。また、スケボーとポチャッコは取り外すこともできます。
【こぎみゅん ぎゅぎゅっとおにぎりメーカー】
こぎみゅんがハッピーセットのおもちゃに初登場！ ケースにご飯を詰めて軽く押すと、こぎみゅんの形をしたおにぎりが完成です！ これを使えばこぎみゅんの可愛いキャラ弁も作れそう！
さらに第2弾から「ひみつのおもちゃ」も登場！ どんなおもちゃなのかは、あけてからのお楽しみです。
第3弾：5月8日（金）〜
第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃのなかから、いずれかひとつがもらえます。
※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。
スイカゲームコラボに、可愛いがいっぱいの週末プレゼントも
「サンリオキャラクターズのハッピースイカゲーム」
フルーツを成長させて、スイカを作りながらハイスコアを目指す大人気「スイカゲーム®」が、ハッピーセットオリジナルのスイカゲーム®で登場！ 特設サイトへアクセスし、スマートフォンでおもちゃを読み込むと、デジタルゲーム「サンリオキャラクターズのハッピースイカゲーム」で遊べます。第1弾と第2弾のおもちゃでは、スイカのデザインやフルーツを落とすキャラクターが異なるので、どちらもゲットしたくなりそう！ またスイカ以外にも特別デザインのフルーツが登場するので、ぜひ探してみてくださいね。
ゲームプレイ可能期間：2026年4月10日（金）5:00〜2026年5月24日（日）23:59
対象商品：ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」のおもちゃ
※ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」のおもちゃの外箱とおもちゃを使ってコンテンツを起動させます。
4月11日（土）・12日（日）は「サンリオキャラクターズ×マクドナルドシール」
4月11日（土）と4月12日（日）の2日間、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を注文すると、1セットにつき「サンリオキャラクターズ×マクドナルドシール」をプレゼント！ サンリオのキャラクターたちが、マクドナルドのクルーになっていたり、お客さんだったり……。ハッピーセットだけのオリジナルシールです。
4月25日（土）・26日（日）は「ポムポムプリン30周年おめでとうシール」
4月25日（土）と4月26日（日）の2日間、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を注文すると、1セットにつき「ポムポムプリン30周年おめでとうシール」をプレゼント！ 今年で生誕30周年を迎えたポムポムプリンとサンリオキャラクターズたちのホログラムのシールです。ハートのデザインがとっても可愛い！
※週末プレゼントはいずれも数量限定です。
それぞれのキャラクターたちの世界観が楽しめる「サンリオキャラクターズ」。見た目の可愛さだけでなく、日常のさまざまな場面で使えるラインナップにワクワクしますね。
もうひとつのハッピーセット®「トミカ」は、人気のはたらくクルマやかっこいい新型車が登場！ そちらもぜひ、チェックしてください。
■販売期間：2026年4月10日（金）〜約5週間（予定）
■種類：「サンリオキャラクターズ」のおもちゃ8種＋ひみつのおもちゃ1種の全9種
※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。
※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。
※画像はイメージです。
※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。
※食べきれない量の注文もご遠慮ください。
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663342
© 2021 Aladdin X Inc. スイカゲーム®はAladdin X株式会社の登録商標です。
編集・千永美