ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 外房線が運転再開 車両異常による点検で一時運転見合わせ 外房線が運転再開 車両異常による点検で一時運転見合わせ 外房線が運転再開 車両異常による点検で一時運転見合わせ 2026年4月8日 8時46分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ JR東日本によりますと、外房線は車両異常に伴う点検の影響で、誉田駅と上総一ノ宮駅の間の上下線で午前7時30分ごろから運転を見合わせていましたが、午前8時20分から運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, 鎌倉, 大学, 射出成形機, 明大前, 金属加工, 床暖房, 大阪, 世田谷区, 井の頭線