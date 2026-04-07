舞妓の格好をして動画を投稿しているSNSアカウント「MATCHA ASMR」について、テレビ東京が運営している疑惑がネット上で浮上し、批判を集めている。

「MATCHA ASMR」は2025年4月頃からTikTok、2025年6月からはYouTubeでも動画を投稿しているアカウント。

舞妓の白塗りメークをして赤い着物を着用した女性が映った動画で、画面に映るのは1人であるものの、“中の人”は複数人となっている。

問題となっているのは、動画の内容。抹茶ドーナツの大食いや、食べ物に抹茶をかけられて無理やり食べさせられるもの、サーモンの刺身に大量の調味料をかけて食べ比べするもの、さらに食べながら着物に食べ物をこぼしたりなど、決して綺麗でない食べ方が目立つ。

しかし、このアカウントに対し、映っている女性が本物の「舞妓」だと勘違いする外国人ユーザーが続出。また、4月上旬から日本のユーザーからの批判が多く集まることに。

コメント欄には、「これは偽物です。海外の方はだまされないでね」「なんで舞妓さんの姿で下品食べ方するの？」「これは日本の舞妓じゃない」「酷すぎる」「下品。舞妓さんに失礼」という声が寄せられている。

そんな中、ネットユーザーから注目を集めているのが、アカウントの連絡先のドメイン。「@tv-tokyo.co.jp」とテレビ東京を示すドメインがメールアドレスとなっており、ネット上からは「テレ東見損なった」「問い合わせ先がテレ東って…」「テレ東系の会社が絡んでるの？」と困惑の声が上がっている。

舞妓文化が勘違いされかねないこのアカウント。テレビ東京に回答を求める声も多く寄せられていた。