7日午後、神奈川県川崎市のJFEスチール東日本製鉄所で高さ40メートルほどの足場が崩れ、男性作業員5人が転落しました。5人のうち、3人が意識不明で搬送され、1人の行方が分からなくなっています。現場から中継です。

現場から600メートルほど離れた対岸の公園にいます。風が強く吹いており、波もゆれているのが見えます。足場の崩れた事故のあった現場では赤い光が見え、救急車や警察の車両が見えて物々しい雰囲気が伝わってきます。また、クレーンや高い足場が立ち並ぶのも見えています。

警察や消防などによりますと、午後4時半ごろ、川崎市川崎区扇島のJFEスチール東日本製鉄所で作業員の男性から「40メートル級の足場が崩れ、複数の人が落下した」などと119番通報がありました。

現場ではクレーンの解体作業が行われていましたが、40メートルほどの高さの足場が崩れ、作業していた男性5人が転落したということです。転落した作業員のうち、4人が救出されましたが、うち3人が意識不明の重体、もう1人もケガをしていずれも病院に搬送されています。

まだ1人の行方が分かっておらず、敷地に隣接した海に転落した可能性もあるということです。消防などが救助活動を急ぐとともに現場の状況を詳しく調べています。