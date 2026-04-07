4月7日、木村拓哉が自身のYouTubeチャンネルを更新。蕎麦屋を訪れた様子をアップしたが、その動画内での食事マナーが波紋を広げている。

木村は、『【木村探歩！】吉祥寺の隠れ家「そば屋」で木村拓哉と太田光が親友同士の日常を話す』と題し、親交の深い爆笑問題・太田光とのコラボ動画をアップした。

「太田さんとのコラボ動画は、2週間前から複数回アップされていて、今回は吉祥寺の蕎麦屋さんが舞台となりました。隠れ家的なオーナーの思いが詰まった落ち着いたお店で食事をしている様子が撮影されましたが、その中で木村さんの食事マナーに注目が集まりました」（芸能プロ関係者）

食事を注文後、飲み物から順に提供される料理を絶賛しながら口に運ぶ2人。しかし木村は、椅子の背もたれに寄りかかるように座り、箸を持つ右手の肘をついたまま食事を進めていたのだ。

その様子にコメント欄には、ファンからの厳しい声が並んでいた。

《肘付けて食べるの良くないな！》

《肘をつきながらたべてなかったら、素敵なんだよな》

木村はつい最近も食事中の姿が賛否を呼んだばかりだ。

「その姿が話題となったのは、木村さんが出演し、3月14日から放送が開始されている大手牛丼チェーン店『吉野家』CMです。『オレと牛丼』篇では、牛丼セットを実食する姿が映っているのですが、食べる際の“迎え舌”が注目の的に。世間的にはマナー違反とされるため、批判的な声が相次いだのです」

木村の食事マナーは過去にも指摘されていた。2018年に放送されたバラエティ番組『帰れま10＆Qさま！！』で回転寿司に訪れた際にも、同様の迎え舌や肘をつきながらの食事シーンがオンエア。当時も批判を浴びていたのだ。

「今回の動画は、仲の良い太田さんとのロケでしたから、木村さんもよりリラックスできたのでしょう。ただ、素顔を見せたのはファンにとっていいことなのですが、食事マナーについてはふだんから疎かにしているのではないかという疑念を生んでしまった可能性があります」（前出・芸能プロ関係者）

好感度が高い木村だけに、マナーもトップクラスであってほしいというファンの本音が漏れ聞こえてくるようだ。