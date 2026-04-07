この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

勝手に課金される理由は「SMSへの自動切り替え」だった。スマホ新機能“RCS”の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「雑学王子ミツル - 役立つ雑学」が「【最悪】スマホが勝手に変わってる新機能…知らない間に課金される“RCS”の正体」を公開した。ミツル氏は、近年スマートフォンに標準搭載されつつあるメッセージ機能「RCS」について解説し、「知らないと普通に損します」とその落とし穴に警鐘を鳴らした。



ミツル氏によると、RCSは従来のショートメッセージ(SMS)の進化版であり、長文や写真、動画の送信、グループチャットなどが可能な新しい規格である。「まさにSMSの完全上位互換」と評されるほど便利な一方で、料金設定に関する大きな落とし穴が存在するという。RCS同士のやり取りはインターネット通信を利用するためデータ通信料のみで済むが、特定の条件下で自動的に従来のSMS送信に切り替わってしまうことがある。その条件として、ミツル氏は「相手がRCSに対応していない」「どちらかの設定がオフになっている」「通信状態が悪い」という3点を挙げた。RCSに対応していない相手や、設定がオフになっている相手にメッセージを送ると、自動でSMSに切り替わり、1通あたり3円から33円の送信料が発生する。「周りがやってないとダメな機能」であり、ミツル氏はこの不便さを「合唱コンクール」に例えて説明した。さらに、電波が不安定な状況下でも同様にSMSへ切り替わってしまうため、気づかないうちに数千円単位の料金が上乗せされる可能性があるという。



また、ミツル氏は料金面だけでなく、詐欺メッセージへの注意も促した。RCSでは画像や企業のロゴを簡単に表示できるため、従来のSMSよりも偽装されたメッセージが「より本物っぽく見える」と指摘している。



最後に、RCSを使うべきかオフにすべきかという疑問に対し、ミツル氏は機能自体は非常に便利であると評価。その上で、仕組みを理解して使うことが重要であり、「不安だな〜て人は一旦オフも全然アリ」と結論付けた。「いずれLINEに取って代わる」可能性を秘めた便利な機能だからこそ、その仕様を正しく理解し、予期せぬ出費を防ぐ知識が求められている。