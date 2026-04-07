切り返しで最初に動くのはどこ？分析データから見えてきた最新スイング！

近ごろ最先端の解析が、ゴルフスイングの研究と指導に多数の新常識をもたらしているのをご存じだろうか。スイング動作はより“リアル”が明確になって、ゴルフ界で大きな反響を得ている。確実に上達する時間を短縮させるそのロジックを、毎月お届けしよう。

分析データから見えてきた最新スイング ①

胸の中心と骨盤の中心はほぼ垂直の位置関係

トッププロの場合、胸（胸郭）の中心と骨盤の中心はほぼ垂直の状態を保つ。そのほうがストレートなインパクトゾーンをつくりやすいからだ。このラインを過度に倒すとインサイド・アウトの軌道で振りやすくなる

ＧＥＡＲＳで出てくるデータをうまく選んで取り出すと、今まで見えてこなかった“スイングの大事な部分”が明らかになってきます。多くのプロがやっているのに、一般のゴルファーはまったく違う動きをしていたりするのです。

最近注目している点は、切り返しからダウンスイングの初期での、胸の中心と骨盤の中心がどのように動くか、です。下半身始動のウエイトシフトを重視する人は、体が右に倒れ、骨盤が大きく左にスライドします。

同様に、インサイド・アウトで振りたい、ビハインド・ザ・ボールにしたい、正面でボールをとらえたいなどと考えると、胸の中心と骨盤の中心は大きくずれることになります。トッププロでこのような動きをしている人はいません。

頭が傾いているケースはあっても、胸と骨盤はずれないのです。ダウンスイングでは右に側屈が入るのですが、トッププロの側屈は、ダウンスイング中盤からか、後半からインパクトにかけて入ってくることが共通しています。

切り返しでいきなり右に側屈するのではなく、切り返し以降、側屈せずに回転している時間を少しつくることが必要と言えます。ダウンスイングの前半は、右腰が少し高くなっていることも、多くのプロに共通してみられる要素です。

トップクラスの選手たちの実際のダウンスイングの初期は、むしろ上半身は左に傾くくらいになっている

分析データから見えてきた最新スイング ②

時代は「シフトしてから回転」から「回転しながら伸展」へ

「シフトしてから回転」でつじつまの合うことはたくさんある。だが、インパクトが「タイミング勝負」になることは否めない

これまでの主流は、バックスイングで右足に体重を乗せ、切り返しで左足を踏み込む「ウエイトシフト」でした。その効果は、ダウンスイングでの体の回転のタイミングを遅らせること。同時に下半身をスライドさせることで上半身を右に倒し、スイングプレーンをインサイド・アウトに誘導しやすくすること、最下点を左にもっていくことでした。

左右に動く力で飛距離を伸ばすという理由もあったと思います。また、下半身でダウンスイングをスタートし、下から上へと動きがチェーンのようにつながっていく「キネティック・チェーン」や、床反力を使えるなど、体の構造や力学的にも効率よく全身でつくるエネルギーがインパクトに乗ってくるイメージももてました。

これに対し、回転から始まるパターンが主流になってきました。回転すると同時にウエイトは左に乗ります。そして、ダウンスイング後半から伸展しながらクラブを下ろしてインパクトへ向かいます。左右の動きについては、ウエイトシフトではなくプレッシャーシフトでエネルギーをインパクトに乗せていきます。

腕を振るエネルギーは小さくなりますが、体を意識的に止める要素がなく、全身の力をくまなく使えるため、こちらのほうが大きな力になるのです。

回転し、側屈、伸展の力も使って全身でインパクトに導くスイング。インパクトゾーンのヘッドの動きは限りなくストレートになる

解説＝奥嶋誠昭

●おくしま・ともあき／1980年生まれ。スイング解析システム「GEARS」や弾道測定器「フライトスコープ」など最先端の機器を駆使した指導に定評のあるツアーコーチ。

YouTube チャンネルーーーby 奥嶋誠昭

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