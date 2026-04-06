ROSIER by Her lip to♡ミニマイザーブラで理想シルエット

自分らしい美しさを引き出したい女性に♡ROSIER by Her lip toから、ボリュームバストを美しく整える「ミニマイザーブラ」が登場しました。バストの丸みはそのままに、すっきりとしたシルエットへ導く設計で、どんなファッションも自信を持って楽しめる一枚。毎日のコーデをより美しく見せてくれる新作です♪

すっきり見せる独自構造



「Everyday Essential Minimizer Bra」は5,800円（税込）。バストの横広がりを抑えながら高さを自然に整える設計で、着用するだけですっきりとした印象に。

カップ中央のトライアングルパーツとサイドパネルがしっかり支え、バストラインを美しく整えます。

emmi×PUMA新作スニーカー♡トレンド感たっぷり限定モデル

快適さと補整力を両立



ショートワイヤーと脇高設計により、脇肉の流れを防ぎながらも圧迫感を感じにくい仕様。

ストラップにはやさしい肌触りの素材を採用し、長時間でも快適に着用できます。カップ裏の柔らかな質感も心地よく、日常使いにぴったりです。

デザインにもこだわり



カシュクール風のチュールとローズレースを重ねたエレガントなデザインが特徴。機能性だけでなく、身につけるたびに気分が高まる美しさも魅力です。

カラーはヌードローズとブラックの2色展開で、どちらも上品で使いやすい仕上がりです。

商品情報



Everyday Essential Minimizer Bra



価格：5,800円（税込）

カラー：nude rose／black(サイズ：E70～G75)

先行予約 2026年4月24日／一般販売 2026年5月16日

自信を持てる毎日へ♡



ROSIER by Her lip toのミニマイザーブラは、女性らしさを大切にしながらシルエットを美しく整えてくれる特別な一枚♡ファッションをもっと自由に楽しむための心強い味方です。

自分にフィットするランジェリーで、毎日をより心地よく、自信を持って過ごしてみてくださいね♪