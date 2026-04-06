メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイ『プラダを着た悪魔』コンビが来日！ &TEAM Kに役者としてのアドバイス
映画『プラダを着た悪魔２』の日米同時公開に向け、メリル・ストリープとアン・ハサウェイが2人揃って待望の来日。6日に六本木ヒルズにて来日スペシャルイベントが開催され、＆TEAMのKもゲスト出演。メリルとアンが、Kに役者としてのアドバイスを送る場面があった。
【写真】メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、&TEAM K イベントの様子
2006年に公開された前作『プラダを着た悪魔』は、ファッション誌「ランウェイ」編集部を舞台に、ジャーナリスト志望でファッションとは縁のなかった主人公アンディが、絶え間なく超ハイレベルな要求を突き付けてくる編集長ミランダや、先輩アシスタントのエミリーに揉まれながら、成長していく物語。20年ぶりとなるファン待望の続編では、「ランウェイ」存続の危機を前に、ミランダとアンディが再びタッグを組み、大旋風を巻き起こす。
イベントには公開を待ちわびているファンが大勢駆けつけ、大歓声で2人を迎え入れる。その光景を見たメリルは「この素晴らしい作品を皆さんにお届けしますので、ぜひ気に入ってくれたらうれしいです！」と、さっそく作品をアピール。アンは「こんにちは東京！」と流暢な日本語であいさつし、「足を運んでくださって本当にうれしいですし、私たちに素敵な思い出を作ってくれて本当にありがとうございます」と感謝を伝えた。
そんな2人のために、＆TEAMのKも駆けつけてハイヒールデザインのフラワーギフトをプレゼント。前作の大ファンだというKは、2人の姿を見て「本物だ……！」と感嘆の声をもらす。「オーラが圧倒的過ぎて、今ここにいるのが夢のようです」と2人と一緒にステージに立っている実感が湧いていない様子。しかし、Kとアンは初対面ではないようで、以前にファッションショーで共演したことがあるのだとか。「すごい方なのに、とても気さくにお話してくれて。光栄でしたね。その時も夢のような時間でした」と振り返った。
Kは、このイベントの後に観客が視聴予定のフッテージを一足早くに見たそうで「登場シーンが忘れられないです。前作は20年経っても愛されている作品だと思うのですが、今作も時代のアイコンになるような作品だと思います」と期待を煽る感想も語った。
また、Kから2人に聞きたいことがあるようで「演技の仕事を始めたのですが、上手くいかないことが多くて。2人はそんな経験はありますか？ どうやって乗り越えましたか？」と質問。するとメリルは「演劇をやっていた頃、友人が観に来てくれたのに、上手くできなかったことがあります。だけど彼らはすごく感動してくれて。自分で“上手くいかなかった”と判断しても、観た人はそう思わないかもしれない」と、評価は人それぞれだとアドバイスを送る。
そしてアンは「演技が上手くいかなかったと思った時に、共演した役者さんから“自分が思っているよりも、自分が望んでいるものに近い演技をしているよ”と言ってもらえたんです。それ以降は、そう思うようにしてやってきています」と自分が受けたアドバイスを、Kにもプレゼント。2人の熱い答えに、Kは「何気ない質問に、こんなにも熱量のこもったものを返してもらえて、本当にありがとうございます……！」と感無量の表情を浮かべていた。
映画『プラダを着た悪魔２』は、5月1日より日米同時公開。
【写真】メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、&TEAM K イベントの様子
2006年に公開された前作『プラダを着た悪魔』は、ファッション誌「ランウェイ」編集部を舞台に、ジャーナリスト志望でファッションとは縁のなかった主人公アンディが、絶え間なく超ハイレベルな要求を突き付けてくる編集長ミランダや、先輩アシスタントのエミリーに揉まれながら、成長していく物語。20年ぶりとなるファン待望の続編では、「ランウェイ」存続の危機を前に、ミランダとアンディが再びタッグを組み、大旋風を巻き起こす。
そんな2人のために、＆TEAMのKも駆けつけてハイヒールデザインのフラワーギフトをプレゼント。前作の大ファンだというKは、2人の姿を見て「本物だ……！」と感嘆の声をもらす。「オーラが圧倒的過ぎて、今ここにいるのが夢のようです」と2人と一緒にステージに立っている実感が湧いていない様子。しかし、Kとアンは初対面ではないようで、以前にファッションショーで共演したことがあるのだとか。「すごい方なのに、とても気さくにお話してくれて。光栄でしたね。その時も夢のような時間でした」と振り返った。
Kは、このイベントの後に観客が視聴予定のフッテージを一足早くに見たそうで「登場シーンが忘れられないです。前作は20年経っても愛されている作品だと思うのですが、今作も時代のアイコンになるような作品だと思います」と期待を煽る感想も語った。
また、Kから2人に聞きたいことがあるようで「演技の仕事を始めたのですが、上手くいかないことが多くて。2人はそんな経験はありますか？ どうやって乗り越えましたか？」と質問。するとメリルは「演劇をやっていた頃、友人が観に来てくれたのに、上手くできなかったことがあります。だけど彼らはすごく感動してくれて。自分で“上手くいかなかった”と判断しても、観た人はそう思わないかもしれない」と、評価は人それぞれだとアドバイスを送る。
そしてアンは「演技が上手くいかなかったと思った時に、共演した役者さんから“自分が思っているよりも、自分が望んでいるものに近い演技をしているよ”と言ってもらえたんです。それ以降は、そう思うようにしてやってきています」と自分が受けたアドバイスを、Kにもプレゼント。2人の熱い答えに、Kは「何気ない質問に、こんなにも熱量のこもったものを返してもらえて、本当にありがとうございます……！」と感無量の表情を浮かべていた。
映画『プラダを着た悪魔２』は、5月1日より日米同時公開。