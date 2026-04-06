人気芸人の息子、吉本興業所属発表「いわゆる2世芸人」「絶対に親父を越える芸人になります」親子ショットも公開
【モデルプレス＝2026/04/06】お笑いコンビ・2丁拳銃の小堀裕之の息子・小堀響己（こほり・ひびき／19）が5日、自身のX（旧Twitter）を更新。吉本興業に所属することを発表した。
【写真】人気芸人の息子、父親との仲良し2ショット
響己は「4月から吉本興業所属になりました！」と報告。「父は2丁拳銃 小堀で、いわゆる2世芸人です！」と自己紹介し、2世芸人としての活動に、「先輩方、接しづらいかもしれませんが、父いじり全然OKなので気軽にいじってください！」と呼びかけた。
続けて「父の背中を見て学びながら、絶対に親父を越える芸人になります」と力強く宣言し、「なんかこの感じだと近々越えれそうな気がしてます」とコメント。同い年の同期であるよしの大地とのコンビ・ウェスタンジーニャ、父・裕之とのユニット・ヘドロ一家として活動中だと伝え、最後には「どちらもライブオファーお待ちしてます！これからよろしくお願いします！！」と意気込みをつづった。投稿には父・裕之との2ショットも公開している。
2丁拳銃は、裕之と川谷修士からなる吉本興業所属の漫才コンビ。1993年にデビューして以来、「平成9年度NHK新人演芸大賞」では演芸部門大賞受賞、「第33回上方漫才大賞」では新人奨励賞受賞、「M-1グランプリ2003」では決勝4位など数々の賞を受賞してきた。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人の息子、父親との仲良し2ショット
◆2丁拳銃 小堀裕之の息子・小堀響己、吉本興業所属を発表
響己は「4月から吉本興業所属になりました！」と報告。「父は2丁拳銃 小堀で、いわゆる2世芸人です！」と自己紹介し、2世芸人としての活動に、「先輩方、接しづらいかもしれませんが、父いじり全然OKなので気軽にいじってください！」と呼びかけた。
◆小堀響己「絶対に親父を越える芸人になります」
続けて「父の背中を見て学びながら、絶対に親父を越える芸人になります」と力強く宣言し、「なんかこの感じだと近々越えれそうな気がしてます」とコメント。同い年の同期であるよしの大地とのコンビ・ウェスタンジーニャ、父・裕之とのユニット・ヘドロ一家として活動中だと伝え、最後には「どちらもライブオファーお待ちしてます！これからよろしくお願いします！！」と意気込みをつづった。投稿には父・裕之との2ショットも公開している。
◆2丁拳銃（にちょうけんじゅう）プロフィール
2丁拳銃は、裕之と川谷修士からなる吉本興業所属の漫才コンビ。1993年にデビューして以来、「平成9年度NHK新人演芸大賞」では演芸部門大賞受賞、「第33回上方漫才大賞」では新人奨励賞受賞、「M-1グランプリ2003」では決勝4位など数々の賞を受賞してきた。（modelpress編集部）
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