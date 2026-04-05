国際卓球連盟（ＩＴＴＦ）と世界卓球連盟（ＷＴＴ）は、世界選手権団体戦（５月２日開幕、英国・ロンドン）のプレゼンティングパートナーにＡＣＮグループが就任すると発表した。

１９２６年に第１回大会がロンドンで開催され、ＩＴＴＦも設立。日本を代表する総合ビジネスソリューションコンサルティングを手がける同グループが、１００周年の節目の記念大会にパートナーとして参加することになった。

日本は女子で世界ランク６位の１７歳・張本美和（木下グループ）が３月に史上最年少でＷＴＴチャンピオンズ重慶のタイトルを獲得し、歴史に名を刻んだ。２４年パリ五輪銅メダルで同９位の早田ひな（日本生命）、張本の兄・智和（トヨタ自動車）は世界ランク日本勢トップの４位。同８位の１８歳・松島輝空（木下グループ）、同２７位の宇田幸矢（協和キリン）らが国際舞台で注目を集める。ＡＣＮグループとのパートナーシップにより、日本のブランドが世界最高峰の舞台で中心に位置づけられる。

ＩＴＴＦ会長のペトラ・ソーリング氏は、「歴史的な大会となるこの大会に、ＡＣＮグループをプレゼンティングパートナーとして迎えることができ、大変光栄に思います。２０２６年のロンドン世界選手権は、１９２６年に卓球が始まったこの街に再び戻ってきます。この旅に新たなパートナーが加わることは、卓球の持続的な成長の証です。ＡＣＮグループをこの１００周年記念大会に心から歓迎します」と述べました。

ＷＴＴのＣＥＯスティーブ・デイントン氏は「ＡＣＮグループがＩＴＴＦ世界団体卓球選手権決勝大会ロンドン２０２６のプレゼンティングパートナーに就任したことは、この大会の規模、地位、そして重要性に対する強い支持の証です。チーム競技ならではの緊張感、一体感、そして誇りを結集させる、卓球界において常に特別な位置を占めてきました。ＩＴＴＦ創設１００周年をロンドンで祝うこの機会に、ＡＣＮグループがパートナーとして加わってくれることは、パートナーシップを特に意義深いものにしています」と語った。