「なんだ、あれは!?」“ケイトダンス”──ウェンブリーの空気を一変、中村敬斗の才能を象徴する美技【日本代表／現地発】
まるでダンスを踊っているような──「なんだ、あれは!?」とそんな錯覚に陥った。
“聖地”ウェンブリー・スタジアムでのイングランド戦、日本が１-０でリードして迎えた69分。軽快なパス回しから左サイドでボールを受けた中村敬斗は、対峙したティノ・リヴラメントを華麗なフェイントで置き去りにし、右足でゴールを狙った。
このシュートは惜しくも枠外だったが、高速のまたぎから右足アウトサイドでチョンとボールを動かし、相手を軽々といなすような一連の動きはまさにスペシャルだった。
かつてナイジェリア代表にオーガスティン・オコチャという屈指のテクニシャンがいて、そのフェイントは“オコチャダンス”と呼ばれた。そのプレーを思い出した瞬間、これは“ケイトダンス”ではないか──そんなイメージが頭をよぎった。
あのボディフェイントと絶妙なタイミングでの“右足チョン”。ウェンブリーの空気を一変させた、中村の才能を象徴するプレーだった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
“聖地”ウェンブリー・スタジアムでのイングランド戦、日本が１-０でリードして迎えた69分。軽快なパス回しから左サイドでボールを受けた中村敬斗は、対峙したティノ・リヴラメントを華麗なフェイントで置き去りにし、右足でゴールを狙った。
このシュートは惜しくも枠外だったが、高速のまたぎから右足アウトサイドでチョンとボールを動かし、相手を軽々といなすような一連の動きはまさにスペシャルだった。
かつてナイジェリア代表にオーガスティン・オコチャという屈指のテクニシャンがいて、そのフェイントは“オコチャダンス”と呼ばれた。そのプレーを思い出した瞬間、これは“ケイトダンス”ではないか──そんなイメージが頭をよぎった。
あのボディフェイントと絶妙なタイミングでの“右足チョン”。ウェンブリーの空気を一変させた、中村の才能を象徴するプレーだった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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