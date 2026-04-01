サッカー国際親善試合

サッカー日本代表は31日（日本時間4月1日）、英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた国際親善試合でイングランドと対戦し、三笘薫の決勝点で1-0と勝利した。FIFAランキング4位の強豪国からの大金星。日本の未明に届いた大ニュースで、ネット上のファンも騒然となった。

日本は前半23分にカウンターを発動。左サイドの中村敬斗がゴール前へグラウンダーのクロスを送ると、これを三笘が右足で押し込んで先制した。会場の大半を埋めたホームファンを黙らせた。後半も右サイドの堂安律、伊東純也を起点にチャンスを作り、相手ゴールに迫った。守備でもGK鈴木彩艶を中心に1点を守り切った。

イングランドとは過去通算1分2敗。8万人近い観客で埋まった大アウェーの中、4度目の対戦で史上初勝利を飾った。イングランドは一部主力を欠いていたが、FIFAランキング18位の日本は攻守が連動した組織的な戦いを効果的に機能させ、大金星を飾った。

X上のファンも騒然。「エイプリルフールじゃないよね？」「イングランドに勝ったのは嘘じゃねえぞ!!」「すごいな 完全アウェーでイングランドでしょ」「なぜ私は起きなかったのか」「エイプリルフールのネタかな？」「ヤバいことが起きてる」などと反響が相次いだ。

日本は同28日のスコットランド戦（1-0）に続き、今回の英国遠征で2連勝。6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）まで2か月半、大きな収穫を手にした。



（THE ANSWER編集部）