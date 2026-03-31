





色彩豊かなルックが披露された2026年春夏のランウェイから、ワードローブの参考にしたい美配色をピックアップ。迎える季節がまた楽しくなる、色合わせのレパートリーを考察。







COOL PASTEL「ハンサムなものでパステルカラー」

新しい季節の空気を呼び込むパステルは、気どらない質感や形に落とし込めば甘さがおさえられ、大人のさじ加減に。







甘みのあるオレンジでクラシカルなジャケット

VALENTINO

明るいオレンジがほがらかな雰囲気のジャケット。ブルーのデニムで、淡い色みをさまたげずにカジュアルダウンに成功。







MEN’S NAVY「ネイビー上手なメンズのルック」

端正さとリラックス感のバランスが絶妙なメンズの装いは、ネイビーがカギを握っている様子。少ないアイテムでオシャレに仕上げるメンズから、てっとり早く着方を習得。







ブルーを薄めたようなグレーをつなぎ役に

DIOR

重厚なネイビーに、薄いブルーのデニムやシャツで清涼感をプラス。黒に似て平坦に見えてしまいやすいため、明るい色でトーンアップすることでメリハリのついたスタイルに。クールな印象をそこねない、白やグレーも好適。







COLOR BLOCK「新鮮な組み合わせをニュースなブランドから」

デザイナーの交代が相次ぎ、ファッションの転換期ともいえる2026年春夏。新章がスタートしたブランドによる、目新しい色づかいをチェック。







スパイスを効かせてクリームイエロー

前任者のクリエーションを引き継ぎながら、スポーティなリアルクローズが展開された新生ロエベ。赤のポロえりや、ブルーのくるぶしソックスで、温和なイエローをエネルギッシュな面持ちに。







(気になる色を総ざらい！）

【全20スタイルの一覧】≫色にまつわる「色々なトレンド」普段の着回しにも応用が利く「新しい配色アイディア」











