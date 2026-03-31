GUESS JEANS、HYSTERIC GLAMOURとのコラボアイテムを4月4日より順次発売

GUESS JEANS（ゲス ジーンズ）が、HYSTERIC GLAMOUR（ヒステリック グラマー）とのコラボレーションを発表した。グローバルデニム、ユースカルチャー、そしてカウンターカルチャーデザインを牽引してきた両ブランドによるコレクションは、GUESS JEANS Tokyoと公式オンラインストアにて2026年4月4日（土）より順次発売予定。

カリフォルニアと東京、それぞれのクリエイティブコミュニティを結ぶ本企画は、「個性」「反骨精神」「大胆なビジュアルストーリーテリング」という共通の価値観を軸に、都市とカルチャーを横断する新たなクリエイティブの融合を表現している。

ノスタルジーと率直な自己表現をテーマにしたSpring 2026キャンペーンは、両ブランドが築いてきた印象的なビジュアル表現とサブカルチャー精神を継承しながら、アーカイブの要素を現代的な視点で再解釈。両ブランドの世界観を体現するタレントを起用し、シネマティックな演出で描き出している。

撮影はロサンゼルスのモーテルを舞台に実施。親密な空気感を漂わせるモーテルルーム、特設スタジオセット、西海岸の光に包まれたモーテル外観という3つのシーンで構成され、サーフ、スケート、音楽、アンダーグラウンドカルチャーが交差する世界観を表現している。遊び心と挑発性を併せ持ちながら、ノスタルジックでありながらモダンなビジュアルに仕上がっている。

コレクションについて

Spring 2026コレクションは、カリフォルニアのサーフ＆スケートカルチャーを背景に、GUESS JEANSのクラシックなシルエットとHYSTERIC GLAMOURの大胆なグラフィック表現を融合。

ヴィンテージ感のある西海岸の“GUESS?”のグラフィックと、HYSTERIC GLAMOURのアイコニックなモチーフをレイヤードやコラージュ、リミックスによって再構築した。

ポケットにアップリケされたラベルや、アーカイブステッカーのように縫い付けられたタグなど、クラフト感のあるディテールが特徴だ。さらに、エンボス加工やレーザートリートメントを施したデニムに、ヴェニスビーチを想起させるレトロなマルチストライプ素材を組み合わせることで、懐かしさと新しさが共存する大胆なワードローブを提案している。

TOPS 7,590円

TOPS 13,090円 BOTTOMS 8,690円

TOPS 24,090円 TSHIRT 8,690円 BOTTOMS 25,190円

TOPS 5,390円 BOTTOMS 27,390円

【発売情報】

TOPS 18,590円 TSHIRT 8,690円 BOTTOMS 22,990円

「Spring 2026コレクション」

発売日：2026年4月4日（土）より順次

販売場所GUESS JEANS Tokyo東京都渋谷区神宮前4丁目26−14 プロテクトビルディング

公式オンラインストアhttps://store.guessjapan.com/