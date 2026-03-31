◆「あの部下には話が通じない」と嘆く前に…人を3タイプに分ける「VAKモデル」が凄すぎる

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。単なる同情ではなく、相手の視点を論理的に理解する「認知的共感」の技術を体系化した、悩める上司たちの「読むサプリ」だ。呼吸を合わせる基本から、自身の無意識を言語化する応用、さらには「飲み会の失敗事例」や「エース部下の退職」といった実例に基づく「しくじり」分析まで網羅。表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウが詰まった決定版！

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

伝え方を変える「技術としての共感」

チームを率いるマネジャーにとって、「共感力」は部下のモチベーションを高め、生産性を向上させるための強力な武器となります。しかし、共感とは単に「優しく接する」ことだけではありません。

プロのリーダーには、相手の状態を見極め、伝え方を変える「技術としての共感」が求められます。今回は、心理学の知見を用いた具体的なコミュニケーション技法について解説します。

共感は「一律」ではない：ピッチャーの配球に学ぶ

コミュニケーションにおける共感力を高めるには、ほんの少しの工夫と技術が必要です。たとえば、あなたがプロ野球のピッチャーだと想像してみてください。対峙する打者のタイプによって、投げる球を変えるのは当然の戦略です。

●速球に強い打者には、鋭く曲がる変化球を。

●高めの球を本塁打にする打者には、低めの厳しいコースを。

このように、相手の特性に応じて対応を変えるのが「勝てる投手」です。実は、ビジネスにおける共感もこれと全く同じです。「相手に応じて、伝え方や関わり方を柔軟に変えること」こそが、的確な共感を生むための欠かせない要素なのです。

相手の「情報処理スタイル」を見極める

相手に合わせた柔軟な対応をするために有効なのが、「VAKモデル」というフレームワークです。これはNLP（神経言語プログラミング）という心理学ベースのコミュニケーション理論から生まれたもので、人間の情報処理スタイルを以下の3つのタイプに分類します。

●【タイプ】V（Visual：視覚）【特徴】映像や図解で理解する【効果的なアプローチ】資料を見せる、ホワイトボードに書く

●【タイプ】A（Auditory：聴覚）【特徴】言葉や論理、音で理解する【効果的なアプローチ】言葉を選んで丁寧に説明する、順序立てて話す

●【タイプ】K（Kinesthetic：身体感覚）【特徴】触感や体感、感情で理解する【効果的なアプローチ】実際にやってみせる、感情面に焦点を当てる

マネジャーが自分の得意なスタイル（例：とにかく論理的に話す）だけで部下に接してしまうと、タイプが異なる部下には「この上司は自分のことを分かってくれない」という違和感を与えてしまいます。相手がどの感覚を優先しているのかを観察し、それに合わせて同調することが、深い共感への近道です。

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