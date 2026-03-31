ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が、公式戦では13年ぶりとなる同学年対決に闘志を燃やした。31日の楽天戦（楽天モバイル最強パーク宮城）の相手先発は11年ぶりに日本球界復帰した前田健太投手（37）。柳田は「打席に立ったら普段と変わらないと思うけど、またプロ野球の舞台で戦えることに感謝して、試合に向けて準備したい」と語った。

広島のエースとして君臨した前田健とは2013年に2打席のみ対戦。2打数1安打で、6月1日の対戦で3ランを放った。前田健が海を渡り、ドジャース時代にMLBオールスターチームとして来日した18年の日米野球で再戦。11月13日に地元広島で対戦し、遊ゴロに終わった。

そうそうたる顔ぶれがそろう1988年世代も現役は少なくなった。柳田は「数少ない同級生なので2人で盛り上げていけるように。試合は勝たないといけないですけど」と力を込めた。自身が4番に入ったソフトバンク打線は好調で宿敵日本ハムに開幕3連勝。自身も13打数4安打と上々の滑り出しだ。“マエケン”撃ちで開幕ダッシュにさらなる勢いをつける。

（小畑大悟）