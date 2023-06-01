NECが発表

バレーボールSVリーグ女子のNECレッドロケッツ川崎は30日、日本代表の佐藤淑乃、和田由紀子が今季限りでクラブを退団し、来季から海外挑戦すると発表した。突然の一報がネットを騒然とさせた。

24歳の佐藤は敬愛学園高、筑波大を経て2024年シーズンにNEC加入。同い年の和田も大阪マーヴェラスから2024年シーズンにNECに加入していた。ともに2シーズンを過ごし、日本代表でも攻撃を支える選手に成長。2024-25年シーズンの準優勝に貢献した。

両者はイタリア1部セリエAのクラブにそれぞれ移籍。佐藤はミラノ、和田はアルシーツィオが新天地となった。X上のバレーファンからは「え？まじ!?」「おお…佐藤選手に和田選手、同時退団とは予想外」「とうとうこの日が来てしまった」との声が漏れた。

2人はさらなる成長を期し、海外挑戦を決断。日本での功績を引っ提げて挑む新たなステージに向けて「寂しいけど、成長のため応援します!!」「新たな環境で頑張れ ヨシノ、ユッコ!!」といったエールも寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）