クロエのフレグランス新作♡地中海の香りを纏う上質コレクション

やわらかな陽光と自然の息吹を感じる香りが、日常に特別な余韻をもたらしてくれる♡クロエから、地中海の風景に着想を得たフレグランスコレクションが登場します。自然の美しさと女性らしさを繊細に表現した香りは、纏うだけで心を解き放つような心地よさ。新しい季節にぴったりの香りを見つけてみてください♪

地中海の風景を香りで表現



「メディテラニアン エッセンス」は、南フランスの自然や空気感をテーマにしたフレグランスコレクション。海辺の風、温められた砂、松林の香りなど、五感で感じる風景を香りに落とし込んでいます。

表面的な華やかさではなく、奥行きのあるナチュラルな美しさが魅力です。

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4つの個性豊かな香り



「サーブル ラヴァンド」は、温もりを感じるラベンダーにフィグのアクセントを重ねた柔らかな香り。

「ヴェール ソレイユ」は、グリーンマンダリンとレジンの爽やかさが印象的なフレッシュな一作。

「スー レ パン」は、松の木やユーカリの香りが重なる、あたたかく穏やかな香り。

「プラージュ デュ フィギエ」は、フィグとオレンジブロッサムが織りなす明るく華やかなフローラルです。

それぞれ異なる魅力を持ちながら、どれも自然のエッセンスを感じられる洗練された仕上がりとなっています。

洗練されたボトルデザイン



ボトルはクロエらしいシンプルでエレガントなデザイン。ゆるやかなフォルムはプリーツを思わせ、地中海の風景を表現したグリーンカラーが印象的です。

インテリアとしても映える美しさで、持っているだけで気分が高まります。

商品情報



クロエ アトリエ デ フルール フレグランス（全4種）



価格：50ml 20,790円／150ml 39,600円（税込）

発売日：2026年5月28日

心を解き放つ香りを♡



自然のやさしさと洗練された美しさが調和したクロエの新作フレグランスは、日常にそっと寄り添いながら特別な時間を演出してくれます♡

気分に合わせて香りを選び、自分らしい魅力を引き出してみてはいかがでしょうか。新しい季節に、新しい香りで心までリフレッシュしてみてください♪