【ディズニーストア】4月12日はパンの記念日！ ミッキーマウスのパン屋さんをテーマにしたシンコレクション
ミッキーマウスのパン屋さんをテーマにした新コレクション「MICKEY'S BAKERY」が、ディズニーストア店舗で4月3日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して3月31日（火）より順次発売される。
＞＞＞新コレクション「MICKEY'S BAKERY」をチェック！（写真6点）
ディズニーストアから、ミッキーマウスのパン屋さんをテーマにした新コレクションが登場。
今年のコンセプトは、おしゃれでスタイリッシュなパン屋さん。クロワッサンを抱えるミッキーや、ミッキーアイコンをモチーフにしたパンの描き起こしアートを用いたコレクションだ。こんがりとした焼き色や、具材の質感などを細かく表現した、本物のパンのようなアイテムが揃う。
ぬいぐるみキーチェーンには、ミッキーやパンに加え、ドナルドダックやグーフィーも登場。ドナルドはパンを焦がしてしまったり、グーフィーは大きなホットドッグを作って喜んだりと、それぞれの愛らしい表情にも注目。
そのほか、美味しそうなトーストのアートを大胆にあしらったぬいぐるみ付きブランケットや、ピザパン風のもちもちとしたクッションなどお部屋のアクセントになるホーム雑貨がラインナップ。
お買い物に便利なトートバッグやクロワッサンモチーフのポーチに入れて可愛く持ち歩けるエコバッグは、ギフトとしてもオススメ。
（C） Disney
＞＞＞新コレクション「MICKEY'S BAKERY」をチェック！（写真6点）
ディズニーストアから、ミッキーマウスのパン屋さんをテーマにした新コレクションが登場。
今年のコンセプトは、おしゃれでスタイリッシュなパン屋さん。クロワッサンを抱えるミッキーや、ミッキーアイコンをモチーフにしたパンの描き起こしアートを用いたコレクションだ。こんがりとした焼き色や、具材の質感などを細かく表現した、本物のパンのようなアイテムが揃う。
そのほか、美味しそうなトーストのアートを大胆にあしらったぬいぐるみ付きブランケットや、ピザパン風のもちもちとしたクッションなどお部屋のアクセントになるホーム雑貨がラインナップ。
お買い物に便利なトートバッグやクロワッサンモチーフのポーチに入れて可愛く持ち歩けるエコバッグは、ギフトとしてもオススメ。
（C） Disney
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優