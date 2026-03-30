藤井直樹、舞台でギター初挑戦 八乙女光に感謝「楽しく練習できました」
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの八乙女光、俳優の藤井直樹が30日、東京・新大久保の東京グローブ座で舞台『小さな神たちの祭り』の公開ゲネプロ＆取材会に参加した。
【写真】カジュアルなファッションでにこやかな八乙女光
東日本大震災で家族を失った青年が、喪失と向き合いながら、周囲との絆と家族愛の中で再び前へ踏み出していく姿を描く作品。昨年末に逝去した脚本家・内館牧子氏による同名小説を原作に、演出・鈴木裕美氏、脚本・G2が手がける。
主人公・谷川晃を演じるのは、宮城県出身の八乙女。親友役に福田悠太、弟役に藤井が務める。八乙女は「けいこを1ヶ月半ぐらいやって、カンパニーでディスカッションしながら作ってきた。やっと初日を迎えることができて、うれしいです」とする。福田は「けいこ場でみんなでディスカッションして築き上げたメッセージがお客様にしっかり届けばいいなと思っております」と話し、藤井も「（公演で）東北まで行きますし、セリフがどう聞こえるかなど、すごく細かいところまでこだわった。その思いが届くのが楽しみです」と思いを語った。
テーマ曲の作詞・作曲を八乙女が担当。本作への想いを込めた楽曲となっている。宮城県・亘理町を訪れ、震災から15年経った今でもまだ完全に復興していない現状を目の当たりにしたばかり。楽曲に込めたものについて八乙女は「亘理町、岩手に足を運んでから演出家さんと話し、台本も読んだ上で考えました」と明かし「東北をイメージして書いたんですけど、いろんな方が観に来ると思ったので、いろんな方の心に届いたらと思って温かい言葉で埋め尽くしました」と口にしていた。
藤井はギターに挑戦。「最初に八乙女くんから直接聞いたんです。『藤井くん、今度ギターを弾くことになっているんだけど』と（笑）。そこで僕も『次の舞台でギターを弾くんだ』と知って、すごくびっくりしました」と裏話を明かしつつ「（作詞・作曲の）八乙女くんに『ギターは初めて』と話したら『弾きやすいコードで考えてみるね』と。実際のけいこでも演出家の裕美さんから『もうちょっと、こういう風に音が聞こえるように弾いてくれたらうれしいんだけど』と言われた後に、八乙女くんが『こうやって弾いたら明るく聞こえるかもしれないから試してみて』とアドバイスをくれた」と感謝。「ドキドキしていますけど、ここまで楽しく練習できました」と笑顔で話していた。
きょう30日からの東京公演を皮切りに、福島、大阪、岩手、愛知、宮城にて5月22日まで上演される。会見には、堺小春、斉藤暁も参加した。
【写真】カジュアルなファッションでにこやかな八乙女光
東日本大震災で家族を失った青年が、喪失と向き合いながら、周囲との絆と家族愛の中で再び前へ踏み出していく姿を描く作品。昨年末に逝去した脚本家・内館牧子氏による同名小説を原作に、演出・鈴木裕美氏、脚本・G2が手がける。
テーマ曲の作詞・作曲を八乙女が担当。本作への想いを込めた楽曲となっている。宮城県・亘理町を訪れ、震災から15年経った今でもまだ完全に復興していない現状を目の当たりにしたばかり。楽曲に込めたものについて八乙女は「亘理町、岩手に足を運んでから演出家さんと話し、台本も読んだ上で考えました」と明かし「東北をイメージして書いたんですけど、いろんな方が観に来ると思ったので、いろんな方の心に届いたらと思って温かい言葉で埋め尽くしました」と口にしていた。
藤井はギターに挑戦。「最初に八乙女くんから直接聞いたんです。『藤井くん、今度ギターを弾くことになっているんだけど』と（笑）。そこで僕も『次の舞台でギターを弾くんだ』と知って、すごくびっくりしました」と裏話を明かしつつ「（作詞・作曲の）八乙女くんに『ギターは初めて』と話したら『弾きやすいコードで考えてみるね』と。実際のけいこでも演出家の裕美さんから『もうちょっと、こういう風に音が聞こえるように弾いてくれたらうれしいんだけど』と言われた後に、八乙女くんが『こうやって弾いたら明るく聞こえるかもしれないから試してみて』とアドバイスをくれた」と感謝。「ドキドキしていますけど、ここまで楽しく練習できました」と笑顔で話していた。
きょう30日からの東京公演を皮切りに、福島、大阪、岩手、愛知、宮城にて5月22日まで上演される。会見には、堺小春、斉藤暁も参加した。