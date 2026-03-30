「レース記者コラム 仕事・賭け事・独り言」

２９日に蒲郡ボートで優勝戦が行われたＳＧ・クラシックは峰竜太（４１）＝佐賀・９５期・Ａ１＝のＶで幕を閉じた。表彰式前の共同会見では短い時間の中でも、たくさんの思いを話してくれた。紙面では掲載することができなかった言葉をここで記したい。

−グランプリ。

「３回目というよりも１号艇で大惨事（２０２１年）を起こしているのでこのまま辞めるのは自分の物語を振り返ったときに格好悪いな、と思って。正直、難しいのは分かっているけど、そこを夢に置いておかないと。最大の目標です」

−“ＧＲＡＮＤＥ５”の完全制覇へメモリアルを残すのみ。

「知らなかったし、１ミリも思っていなかったけど、僕はメディアの期待に応えて今があると思っているので、メモリアルに選ばれてチャンスがあれば、ここまで来たら俺が頂きましょう」

−地元からつでのＳＧ・クラシックの出場権を獲得。

「出られそうなＳＧもあったけど懲戒にかかったりして…。あの時の方が強かったけど、もう一回挑戦させて頂けるなら地元の大将としての看板を背負って走らせてもらいたい」

優勝戦後は「これが最後かもしれないと思って走っていた」と振り返っていたが、この優勝でグランプリへのマネーバトルの主役に躍り出た。２０２６年もボート界の中心を担っていく。どんな活躍を見せるのか。注目を集める存在であることは間違いない。（関西ボート担当・松下央）