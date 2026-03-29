侍ジャパン小園海斗選手の妻・渡辺リサ「スポーツ観戦しかしてない」ミニスカ×ユニで美脚スラリ「スタイルが異次元」「脚が綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/03/29】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが3月28日、自身のInstagramを更新。スポーツ観戦ショットを披露し、注目を集めている。
【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「ユニフォームが似合う」美脚際立つミニスカコーデ
渡辺は「スポーツ観戦しかしてないやん」とつづり、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム・広島ドラゴンフライズのホームゲーム会場で撮影したオフショットを公開。チームのユニフォームにグレーのミニスカートを合わせたコーディネートを披露した。ミニ丈のボトムスからはすらりと伸びた美しい脚が際立っている。
この投稿には「ユニフォームが似合う」「スタイルが異次元」「可愛いすぎる」「脚が綺麗」「スポーツ観戦ファッションの参考にしたい」「楽しんでいる様子が伝わる」「パワーが出てきそう」などの反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「ユニフォームが似合う」美脚際立つミニスカコーデ
◆渡辺リサ、美脚際立つスポーツ観戦スタイル公開
渡辺は「スポーツ観戦しかしてないやん」とつづり、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム・広島ドラゴンフライズのホームゲーム会場で撮影したオフショットを公開。チームのユニフォームにグレーのミニスカートを合わせたコーディネートを披露した。ミニ丈のボトムスからはすらりと伸びた美しい脚が際立っている。
◆渡辺リサの投稿に反響
この投稿には「ユニフォームが似合う」「スタイルが異次元」「可愛いすぎる」「脚が綺麗」「スポーツ観戦ファッションの参考にしたい」「楽しんでいる様子が伝わる」「パワーが出てきそう」などの反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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