この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【究極の8分間】背中を深くリリース！ガチガチ首・肩・背中を解放するストレッチ」と題した動画を公開しました。この動画では、座ったまま約8分間で、固まりがちな首、肩、背中の筋肉を深くほぐすストレッチプログラムを紹介しています。



プログラムは、脇を締めて腕を開閉する動きからスタート。のが氏は、背筋を伸ばし、首を長く保つことをポイントとして挙げています。続いて、両手をアルファベットの「Y」と「W」の形になるように上下させる運動に移ります。この動きでは、肩甲骨が上下に動くのを感じながら繰り返すことが重要だと説明しています。その後も、手のひらを返しながら肩甲骨をぐっと寄せる動きや、片方ずつ肩を耳に近づけてから首を反対側に倒すストレッチなど、肩甲骨周りや首筋にアプローチする種目が続きます。



動画の中盤では、背中で両手を組んで円を描くように動かすストレッチも紹介。腰が反らないように腹部に力を入れ、頭の位置を高く保つことで、より効果的に背中を伸ばせるとのことです。いずれの種目も座ったまま行えるため、特別なスペースを必要とせず、誰でも手軽に実践できる内容になっています。



デスクワークの合間や一日の終わりに、この8分間のストレッチを取り入れて、体のこりをリセットしてみてはいかがでしょうか。