高校受験の塾代、5教科取ると月8万と聞きましたが相場なのでしょうか？個別指導と集団塾、コスパが良いのはどっち？

高校受験塾の費用相場はどれくらいか

高校受験向けの塾費用は、地域や塾の形態によって差はあるものの、一般的には月2万円～6万円程度がボリュームゾーンとされています。ただし、受験学年（中学3年生）になると授業数が増え、季節講習も加わるため、月額換算で7万円～9万円に達するケースも珍しくありません。

したがって、5教科すべてを受講して月8万円という金額は、決して極端に高いわけではなく、むしろ上位～やや高めの相場に位置する水準です。特に都市部ではこの傾向が強く、教材費や模試代などを含めると、年間で100万円近くかかる家庭もあります。

また、年間ベースで見ると負担はさらに大きくなります。株式会社エンライクが実施したアンケートによると、中学3年時に実際に支払った年間費用は、「30万円未満」（33.3%）、「30万円～50万円」（24.3%）、「50万円以上」（27.2%）の3つの層がそれぞれ一定の割合を占めています。



個別指導塾の特徴と費用感

個別指導塾は、生徒一人ひとりに合わせたカリキュラムを提供できる点が最大の特徴です。講師1人に対して生徒1～2人の形式が一般的で、苦手科目の克服やペースに合わせた学習が可能です。

その分、授業単価は高く、1教科あたり月1万5000円～3万円程度になることが多く、5教科すべてを受講すると月8万円～10万円を超えるケースもあります。また、講師の質や相性によって成果に差が出やすい点も特徴です。費用は高めですが、短期間での成績向上やピンポイント対策を重視する家庭には適した選択肢といえるでしょう。



集団塾の特徴と費用感

集団塾は、複数の生徒が同じカリキュラムで授業を受ける形式で、費用面では個別指導よりも抑えられる傾向があります。月額は3万円～6万円程度が一般的で、5教科セットの料金体系になっている塾も多く見られます。競争環境の中で学ぶことでモチベーションが高まりやすく、受験情報やカリキュラムの充実度も強みです。

ただし、授業の進度は一定のため、理解が追いつかない場合のフォローは個別指導に比べて弱いことがあります。基礎学力がある程度あり、集団での学習に適応できる生徒にはコストパフォーマンスの高い選択肢です。



コスパで考える塾選びのポイント

塾選びにおいて重要なのは、単純な月謝の安さではなく「費用対効果」です。例えば、集団塾で理解が不十分なまま通い続けるより、個別指導で弱点を効率よく克服した方が結果的にコスパが良い場合もあります。

また、すべての教科を塾に任せるのではなく、苦手科目のみ個別指導を活用し、他は集団塾や自宅学習で補うといった併用も有効です。体験授業や面談を通じて、お子さんの性格や学力に合った形式を見極めることが、最終的な満足度と成果につながります。



塾代は「相場」よりも「成果」で判断する

5教科で月8万円という塾代は決して珍しい水準ではありませんが、重要なのはその金額に見合う成果が得られるかどうかです。

個別指導と集団塾にはそれぞれメリット・デメリットがあり、お子さんの学習スタイルによって最適解は異なります。費用だけで判断するのではなく、目的や弱点、通塾の継続性を踏まえて総合的に選ぶことが、高校受験成功への近道といえるでしょう。



出典

株式会社エンライク 中学3年時の塾または家庭教師の年間費用（オンラインサービス含む）に関する意識調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー