本日3月28日から東京ビッグサイトにて開催されている「AnimeJapan 2026」よりバンダイナムコフィルムワークスブースを撮り下ろしで紹介していく。

バンダイナムコフィルムワークスブースでは、「転生したらスライムだった件」をはじめ、5月15日劇場公開予定の「機動警察パトレイバー EZY」、7月よりテレビ放送予定の「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」などの展示が行われている。

特に人気を集めていたのは「転生したらスライムだった件」。ブースではリムルと、幹部服に身を包んだシオン（コスプレイヤーはシスルさん）の撮影時間が設けられており、多くの来場者が集まっていた。

(C)静脈・依田瑞稀／集英社・マリッジトキシン製作委員会

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

原作／高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）

Ⓒ高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会

(C)大森藤ノ・青井 聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会

(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会

Ⓒ HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会

(C)2026 Shirow Masamune/KODANSHA/THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE

(C)BNP/BANDAI

(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

(C)創通・サンライズ

(C)2013 PL! (C)2017 PL!S (C)2024 PL!NM (C)2024 PL!SP (C)PL!SIM (C)PL!HS (C)IKZL

(C)Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ

(C)GuP MottoLoveLove Projekt

(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt

(C)西粼義展/宇宙戦艦ヤマト3199製作委員会

(C)中村力斗・野澤ゆき子／集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会

(C)やしろ学・講談社／TANK CHAIR製作委員会

(C)BNEI/こまモフ製作委員会