【迷惑客】後ろに行列ができていてもレジで「買います」「やめます」「やっぱり買います」…店員の心を削るモンスター客【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「やっぱり買うのをやめます」からの、「やっぱり買います！」。さらに「自宅用です」と言っていたはずの商品が、最後には「プレゼント用なんで」とラッピング依頼に変わる――。そんな“恐ろしくマイペース”なお客さんとのやりとりを描いたのが、雑貨店で働くオムニウッチー（@omni_uttii821）さんの創作漫画「恐ろしくマイペースなお客様」だ。接客業経験者なら思わず「あるある…」とうなずいてしまいそうな、レジ前のカオスなひと幕を紹介する。
発端は、お客さんからの「色違いも一緒に買いたい」というひと言だった。しかし、その商品は店舗では取り扱いがなく、「公式サイトであれば扱っているかもしれません」と案内すると、その場でスマホを取り出し、サイトを確認し始める。すると、欲しかった色は完売していたようで、「やっぱり買うのをやめます」と突然キャンセルに。ここまでも十分に振り回されているが、話はまだ終わらない。
■キャンセルしたはずが、まさかの“やっぱり買います”
後ろには会計待ちのお客さんが並んでいる。オムニウッチーさんは内心焦りながらも、急いでキャンセル処理を進め、カード決済の準備に入った。するとそのタイミングで、お客さんはまさかのひと言を放つ。「やっぱり、さっきの買います！」。決済前だったためなんとか対応できたものの、後ろを振り返れば、レジ待ちの列はさらに伸びていた。
■終わったと思ったら、まだ終わらない
どうにか会計を済ませ、「次のお客様、どうぞ！」と声をかけたいところだったが、お客さんはまるで周囲の空気を感じていないかのように、購入した商品をその場でゆっくり袋詰めし始める。そして最後の最後に飛び出したのが、「これ、プレゼント用なんでラッピングしてほしいです」というひと言だった。
最初に「自宅用ですか？」と確認した際には「はい」と答えていたはずなのに、ここでまさかの有料ラッピング依頼。オムニウッチーさんは、「もう少し周りを気にする能力を養っていただきたいなぁと感じました」と振り返る。
■“悪気がないからこそ厄介”な接客あるある
このエピソードには、読者からも「無敵の人ですね」「自己中というか、常識がないというか…。こういう人、いるいる」といった声が寄せられたという。悪意があるわけではない。むしろ本人にとっては、すべて“そのとき思いついたことを素直に言っているだけ”なのかもしれない。だからこそ、周囲とのズレがより際立ち、対応する側にじわじわと負荷がかかっていく。
接客の現場では、こうした“ちょっとずつペースを乱してくる人”が、意外と一番こたえるのかもしれない。派手なクレームではなくても、じわじわ削られていくあの感覚。経験がある人ほど、思わず苦笑いしてしまう1作だ。
取材協力：オムニウッチー(＠omni_uttii821)
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