ソニー、PS5、PS5 Pro、PS Portalの値上げを発表。4月2日より価格改定日本語専用版は価格据え置き
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、ゲーム機「PlayStation 5」「PlayStation 5 Pro」「PlayStation Portal リモートプレーヤー」の値上げを発表した。価格改定は4月2日に実施する。
今回「PlayStation.Blog」にて価格改定の内容を発表しており、日本においては「PlayStation 5」が79,980円から97,980円、「PlayStation 5 デジタル・エディション」が72,980から89,980円、「PlayStation 5 Pro」が119,980円から137,980円、「PlayStation Portal リモートプレーヤー」が34,980円から39,980円に、それぞれ値上げとなる。
なお2025年11月より日本国内向けに発売された「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」の希望小売価格は55,000円から変更なしとしている。
