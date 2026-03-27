亀梨和也、松下洸平らが久保田利伸を祝福！「LA・LA・LA LOVE SONG」を20組の著名人がパフォーマンス
久保田利伸のデビュー40周年を記念して、「LA・LA・LA LOVE SONG」40th Anniversary Celebration Movieが公開された。
■久保田利伸には内緒の企画
本作では、久保田と縁のある著名人が集合。久保田への“お祝いパフォーマンス”として、それぞれが「LA・LA・LA LOVE SONG」を披露している。
久保田本人にも内緒の本企画だが、“久保田利伸”でしか交わることのない豪華出演者による、40周年を祝うコラボレーション映像は必見だ。
■参加アーティスト
AI
ISSA（DA PUMP）
井戸田潤（スピードワゴン）
EXILE ATSUSHI
小澤征悦
亀梨和也
北村一輝
KREVA
城田優
Skoop On Somebody
高橋茂雄（サバンナ）
TOKU
夏木マリ
松下洸平
三浦大知
村上信五（SUPER EIGHT）
八嶋智人
山寺宏一
横山剣（クレイジーケンバンド）
REIKO
■【動画】「LA・LA・LA LOVE SONG」40th Anniversary Celebration Movie
■【画像】久保田利伸アーティスト写真
■リリース情報
2026.03.11 ON SALE
ALBUM『THE BADDEST ～Son of R＆B～』
■関連リンク
久保田利伸 OFFICIAL SITE
https://www.funkyjam.com/kubota/