亀梨和也、松下洸平らが久保田利伸を祝福！「LA・LA・LA LOVE SONG」を20組の著名人がパフォーマンス

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久保田利伸のデビュー40周年を記念して、「LA・LA・LA LOVE SONG」40th Anniversary Celebration Movieが公開された。

■久保田利伸には内緒の企画

本作では、久保田と縁のある著名人が集合。久保田への“お祝いパフォーマンス”として、それぞれが「LA・LA・LA LOVE SONG」を披露している。

久保田本人にも内緒の本企画だが、“久保田利伸”でしか交わることのない豪華出演者による、40周年を祝うコラボレーション映像は必見だ。

■参加アーティスト

AI

ISSA（DA PUMP）

井戸田潤（スピードワゴン）

EXILE ATSUSHI

小澤征悦

亀梨和也

北村一輝

KREVA

城田優

Skoop On Somebody

高橋茂雄（サバンナ）

TOKU

夏木マリ

松下洸平

三浦大知

村上信五（SUPER EIGHT）

八嶋智人

山寺宏一

横山剣（クレイジーケンバンド）

REIKO

■【動画】「LA・LA・LA LOVE SONG」40th Anniversary Celebration Movie

■【画像】久保田利伸アーティスト写真

■リリース情報

2026.03.11 ON SALE

ALBUM『THE BADDEST ～Son of R＆B～』



■関連リンク

久保田利伸 OFFICIAL SITE

https://www.funkyjam.com/kubota/