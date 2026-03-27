『ヴィジランテ』第26話 「卒業と進路」あらすじ＆先行カット公開！
『ヒロアカ』公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ』第2期、第26話（第2期 第13話）「卒業と進路」 のあらすじと先行カットが公開された。
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。
コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破している本作TVアニメシリーズのFINAL SEASON（アニメーション制作：ボンズフィルム）がついに最終回の放送を迎え、世界中で大きな盛り上がりを見せている。
その ”ヒロアカ” の公式スピンオフシリーズとして『少年ジャンプ＋』で連載され、今年4月にTVアニメ第1期が放送されたのが『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』。
”ヒロアカ” の数年前の物語となっている本作は、ヒーローの免許を持たない非合法（イリーガル）ヒーロー《ヴィジランテ》たちの活躍を展開。主人公・コーイチをはじめとする《ヴィジランテ》たちの活躍だけでなく、 ”ヒロアカ” に登場するプロヒーローたちの若かりし頃の姿も話題に。第19話〜第21話で描かれた「相澤学生編」から一変、『ヴィジランテ』の日常が戻ってきて ”東京スカイエッグ編” が開幕。
このたび、第26話（第2期 第13話）「卒業と進路」より、先行カットとあらすじが公開された。
ナックルダスターとNo.6の戦いが終盤に…！ キャプテンの帰国が決定してコーイチは自身の将来について考え始め…。第26話（第2期 第13話)の放送に先駆けて、ぜひお楽しみに。
＜第26話（第2期第13話）「卒業と進路」＞
オールマイトの登場により ”スカイエッグ事件” は無事に収束。鳴羽田には徐々に日常が戻り始め、キャプテンとのお別れの日がやってくる。事件を終えたコーイチは自身の ”ヴィジランテ” 活動、そして、将来のことについて考え始める…。
☆第26話先行カットをチェック！（写真13点）＞＞＞
（C）古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。
コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破している本作TVアニメシリーズのFINAL SEASON（アニメーション制作：ボンズフィルム）がついに最終回の放送を迎え、世界中で大きな盛り上がりを見せている。
”ヒロアカ” の数年前の物語となっている本作は、ヒーローの免許を持たない非合法（イリーガル）ヒーロー《ヴィジランテ》たちの活躍を展開。主人公・コーイチをはじめとする《ヴィジランテ》たちの活躍だけでなく、 ”ヒロアカ” に登場するプロヒーローたちの若かりし頃の姿も話題に。第19話〜第21話で描かれた「相澤学生編」から一変、『ヴィジランテ』の日常が戻ってきて ”東京スカイエッグ編” が開幕。
このたび、第26話（第2期 第13話）「卒業と進路」より、先行カットとあらすじが公開された。
ナックルダスターとNo.6の戦いが終盤に…！ キャプテンの帰国が決定してコーイチは自身の将来について考え始め…。第26話（第2期 第13話)の放送に先駆けて、ぜひお楽しみに。
＜第26話（第2期第13話）「卒業と進路」＞
オールマイトの登場により ”スカイエッグ事件” は無事に収束。鳴羽田には徐々に日常が戻り始め、キャプテンとのお別れの日がやってくる。事件を終えたコーイチは自身の ”ヴィジランテ” 活動、そして、将来のことについて考え始める…。
☆第26話先行カットをチェック！（写真13点）＞＞＞
（C）古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
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