マッチョ店員が「筋肉パン」無料配布！3月28日と29日限定で「マッスルマート」が渋谷にオープン

面白法人カヤックは、JA全農が推進するスキムミルクの認知拡大と利用促進施策の一環として、2026年3月28日と29日に体験型コンビニエンスストア「マッスルマート」を東京・渋谷にオープンします。

ATMやくじなどユニークなコンテンツが盛りだくさん

「マッスルマート」は、マッチョ店員が接客する体験型コンビニエンスストアです。

筋肉パンの無料配布に加え、新たにスキムミルク関連商品の販売も実施。また、自身の栄養状態を確認し、不足したたんぱく質を日常でどう補うかを楽しみながら学べるコンテンツが用意されています。

・マッスルATM

体重・年齢・性別・運動習慣を入力するだけで、1日に必要なたんぱく質が印刷された「ご利用明細票」が出力されるユニークなATMです。

自分に必要なたんぱく質量を知り、スキムミルクでおいしく筋肉を蓄える"貯筋（ちょきん）"を促します。明細には、店内の商品から自分に合った推奨商品も記載されています。

・マッスルセルフレジ

食べたいメニューを選ぶと、理想のボディに足りないたんぱく質量が可視化されるレジです。スキムミルク入り商品を読み込むことで、不足分をどう補えるかが視覚的にわかるのもポイント。マッスルATMの結果と合わせることで、1日のたんぱく質摂取目安に達しているかどうかもわかります。

・マッチョくじ

マッチョ店員と一緒に写真撮影ができるくじです。500円購入すると引くことができます。

「お姫様抱っこ」や、マッチョ店員の膝に乗れる「マッチョソファ」など、くじで当たったポーズでの記念撮影が可能です。

・マッスル＆スキムミルク専門誌（フリーペーパー）

来場者には、スキムミルクの基礎知識から活用レシピまでを凝縮した専門誌『マッスルマートマガジン』を無料配布。スキムミルクとコーラを混ぜて作る「モコモコシェイク」や、シーフード味のカップラーメンへの"ちょい足し"など、スキムミルクとの掛け合わせレシピが公開されています。

・マッチョ店員から筋肉パンとスキムミルク飲料を無料配布

レジでは、スキムミルク入りの筋肉パンや国産脱脂粉乳を使用した「NON FAT MILK PROTEIN」がもらえます。

スキムミルクを使ったクリームがたっぷりの「マルマッチョ（クリーム）」。

見た目は骨太、食感はソフトな「ホネブート」。スキムミルクでカルシウムたっぷりになったウィンナー入りのパンです。

伝説的ビルダーのポーズを再現した力強い見た目と、優しい味わいのギャップがたまらない「ミスターソルティ」。

RealStyleが展開するビーレジェンドプロテインの国産脱脂粉乳を使用したスキムミルクです。フレーバーはミルクココア、バナナオレ、バニラの3種。

ひとり1点まで。数量限定のため、なくなり次第終了します。

・スキムミルク入りのアパレルから食品まで15種類以上の商品を販売

スキムミルク配合の飲料やお菓子や食品はもちろん、スキムミルクを繊維に練り込んだTシャツなど幅広い商品が店頭に並びます。

マッチョ店員として接客にあたるのは、筋肉紳士集団「ALLOUT（オールアウト）」のメンバーです。入店時の「いらっしゃいマッチョ！」という威勢の良い挨拶をはじめ、明るくエネルギッシュなパフォーマンスを通じて、スキムミルクの魅力を全力でアピールしてくれます。

「マッスルマート」は、3月28日と29日の各日11時から17時まで、渋谷のSPACE D9 GALLERY STUDIO（東京都渋谷区神泉町8-2 神泉ビル1F）にオープンします。

入場料は無料ですが、整理券が必要です。整理券は当日朝から会場で配布し、予定枚数に達し次第配布を終了します。

東京バーゲンマニア編集部