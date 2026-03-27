FLOW『コードギアス 反逆のルルーシュ』主題歌「COLORS」を一発撮り「3年ぶりの『THE FIRST TAKE』相変わらずの緊張感でした」
FLOWが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に3年ぶりに登場、アニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』主題歌「COLORS」を一発撮りパフォーマンス。
■20周年を迎える『コードギアス 反逆のルルーシュ』
ツインボーカルが織り成すメロディの強さと幅広い音楽性を持つ5人組ロックバンド、FLOW。
今回は、アニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』の主人公”ルルーシュ・ランペルージ”からのメッセージを受け取ったFLOWが、同アニメの主題歌「COLORS」を力強くパフォーマンス。
20周年を迎える作品を、FLOWの熱量溢れる歌唱で彩ったスペシャルな一発撮りを楽しもう。
FLOWが登場する『THE FIRST TAKE』第652回は、3月27日22時よりプレミア公開。
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