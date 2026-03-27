FLOW『コードギアス』主題歌「COLORS」一発撮り 「THE FIRST TAKE」登場でルルーシュの特別メッセージ
5人組ロックバンド FLOWが3年ぶりに「THE FIRST TAKE」に登場し、今年20周年を迎えるアニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』の主題歌「COLORS」の一発撮りを披露する。本編での主人公ルルーシュ・ランペルージによる特別メッセージも見どころとなる。
【動画】ルルーシュからメッセも！FLOW「COLORS」熱唱の「THE FIRST TAKE」
YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第652回は、ツインボーカルが織り成すメロディの強さと幅広い音楽性を持つ5人組ロックバンド FLOWが3年ぶりに登場。アニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』主人公”ルルーシュ・ランペルージ”からのメッセージを受け取ったFLOWによる、主題歌「COLORS」の力強いパフォーマンスを披露している。
動画は27日22時よりプレミア公開される。
■FLOWコメント
「3年ぶりの「THE FIRST TAKE」、相変わらずの緊張感でした。アニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』が今年20周年を迎えるということでそのタイミングでまたこうやって皆さんに「COLORS」という楽曲を届けられるのはすごく嬉しいです。」
【動画】ルルーシュからメッセも！FLOW「COLORS」熱唱の「THE FIRST TAKE」
YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第652回は、ツインボーカルが織り成すメロディの強さと幅広い音楽性を持つ5人組ロックバンド FLOWが3年ぶりに登場。アニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』主人公”ルルーシュ・ランペルージ”からのメッセージを受け取ったFLOWによる、主題歌「COLORS」の力強いパフォーマンスを披露している。
動画は27日22時よりプレミア公開される。
■FLOWコメント
「3年ぶりの「THE FIRST TAKE」、相変わらずの緊張感でした。アニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』が今年20周年を迎えるということでそのタイミングでまたこうやって皆さんに「COLORS」という楽曲を届けられるのはすごく嬉しいです。」
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