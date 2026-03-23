アサヒ飲料は、フリーズドライ（FD）を炭酸水で溶かして飲料を作る新体験を提供するとともに、缶やペットボトル（PET）を使用しない非RTDのサステナブルドリンク事業を本格展開する。FDは、アサヒグループ食品のFD技術とアサヒクオリティ＆イノベーションズの高レベルな新規技術探求能力に、幅広い製品と組み合わせられるアサヒ飲料の3つの能力を掛け合わせて開発された。サステナブルドリンク事業の一角を占める強炭酸サー