HANAの公式SNSが更新され、韓国でタンフルを楽しむ仲良しな姿や、楽曲「Bloom」を踊る様子を収めた動画が公開された。

【動画】HANAのジス、コハル、モモカ、マヒナが仲良くタンフルを満喫＆ダンス／マヒナを見守る（？）メンバーの表情／「Bad Girl」Performance Videoティザー

■HANAのジス、コハル、モモカ、マヒナが韓国でタンフル“食べさせ合いっこ”

動画は、BGMに使用されているHANAの楽曲「Bloom」の歌詞にも登場する、イチゴやブドウなどの果物を飴でコーティングした“タンフル”を味わう4人の姿からスタート。

ロックなTシャツコーデのJISOO（ジス）が黒レザージャケット姿のMAHINA（マヒナ）に、金髪ボブのMOMOKA（モモカ）がロングウェーブヘアのKOHARU（コハル）にタンフルを“あーん”と食べさせるなど、仲の良さあふれるやり取りを見せながら、おいしそうに頬張る4人。それぞれのかわいらしい決めポーズカットや、「Bloom」を踊る姿も織り交ぜられている。

ラストは、左からコハル、モモカ、ジス、マヒナが、韓国・ソウルのランドマーク「Nソウルタワー」を背景に“ギャルピース”を決めるシーンで締めくくられている。

SNSでは「可愛すぎだし美しいし女神」「仲良すぎて幸せ」「互いにタンフル食べさせてるの尊い」「ジスのぱっつん前髪かわいい！」「ももちゃん常に誰かを食べようとしてる（笑）」「こはるちゃん表情豊かでかわえええ」「振り付け、マヒナがYouTubeで踊ってたやつかな？」「歌詞にタンフル入ってるからタンフルか！」「ずっと見てられる」など、さまざまな反応が寄せられている。

■イチゴをかじるマヒナを見守る（？）メンバーの表情に注目！

また、先日誕生日を迎えたグループ最年少・マヒナの「My birthday」とキャプションが添えられた動画も公開。差し出された大きなイチゴを、目を閉じながらかわいらしく一口かじるマヒナと、そんなマヒナを、「なにやってんの」と言いたげな“ドン引き”の表情で見つめる（睨む？）メンバーたち。どこかシュールな空気感が漂う映像に、「まひちゃんかわいい」「お姉ちゃんたちの表情最高」などの声が上がっている。

■動画：HANA 「Bad Girl」Performance Videoティザーが公開

なお、3月27日よりHANAの新曲「Bad Girl」が配信開始となった。21時にプレミア公開される「Bad Girl」のパフォーマンスビデオのティザー動画もアップされ、ファンの期待を高めている。