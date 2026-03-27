ホンダ新型「フィット」デザイン激変！

2001年にホンダ「ロゴ」の後継として誕生した「フィット」は、運転のしやすさや優れた燃費、そして広々とした室内空間を強みに、世界中で愛されるヒットモデルです。

2020年に登場した現行の4代目も、日本ではガソリン車とハイブリッド車の両方をラインナップし、日々の生活に寄り添う定番のコンパクトカーとして親しまれています。

【画像】「えっ…！」 これがホンダ「新型フィット」の姿です！（21枚）

そんなフィットのマイナーチェンジモデルが、2026年1月、中国市場で正式に発表されました。今回の改良は主に外観のデザインに力が入れられており、ネット上でも大きな話題となっています。

これまでのフィットといえば、丸みのある親しみやすい表情が特徴でしたが、新型はシャープで直線的なスタイルへと一新されました。

特に目を引くのは、左右を貫く細長いデイタイムランニングライトと、その下にヘッドライトを配置した2段構成のフロントマスク。これは近年の中国で流行しているデザインを取り入れたもので、フロント下部の台形グリルと相まって、都会的でクールな存在感を放っています。

一方で、クルマの土台となるパッケージングに大きな変更はありません。全長がわずかに伸びて4169mmとなりましたが、ホイールベースは従来通りの2530mmを維持しています。

パワートレインも、定評のある1.5リッター直列4気筒エンジンをそのまま採用しており、堅実で扱いやすい走りは健在です。

実は、中国におけるフィットを取り巻く環境は、日本とは少し異なります。ホンダは現地で「広汽ホンダ（フィットを販売）」と「東風ホンダ（姉妹車「ライフ」を販売）」の2つの会社を通じて展開していますが、近年は急成長するEV（電気自動車）勢に押され、ガソリン車の苦戦が続いていました。

この状況を受け、今回の新型では思い切った戦略が取られています。まず、グレードを1種類に集約し、ボディカラーもホワイト、イエロー、ブルーの3色に限定しました。

さらに、インテリアにはApple CarPlayやHuawei HiCarに対応した10.1インチの大型ディスプレイを採用するなど、現代のライフスタイルに欠かせないデジタル機能を強化する一方で、過剰な豪華装備は抑えられています。

「選択と集中」によって、価格は従来の最廉価モデルから大幅に引き下げられた6万6800元（約153万円 ※2026年3月下旬時点）に設定。中国全土で3000台の限定販売という形ではありますが、コストパフォーマンスを高めることで、厳しい市場環境に改めて挑む姿勢がうかがえます。

こうした劇的な変貌を遂げたフィットに対し、日本のネット上では熱のこもった反応が寄せられています。

SNSでは「顔つきが全然違ってシャープ！」「日本でもこの顔を選べるようにしてほしい」という期待の声がある一方で、「柴犬のような可愛いフィットが消えたのは寂しい」「中国の流行りなんだろうけど、少し派手すぎるかな」といったデザインの激変に驚く書き込みも目立ちます。

また、価格面でも「150万円台でこの装備は驚異的」「日本の軽自動車並みの価格で1.5リッターに乗れるなんて羨ましい」という意見や、「実用的なデジタル機能に絞った潔いスペックがいい」と評価する声も上がっています。

厳しい市場環境の中で生き残りを図る中国仕様のフィットの新たな姿は、日本のユーザーにとっても大きなサプライズとして受け止められているようです。