【神獣様の聞き役令嬢】 【転生モブ令嬢が悪役令嬢の秘密を知ったら】 【フリーランスだけでシェアハウスしてみた】 3月27日 配信開始

「神獣様の聞き役令嬢」

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forcsは、出版レーベル「じるみて」より「神獣様の聞き役令嬢」、「転生モブ令嬢が悪役令嬢の秘密を知ったら」、「フリーランスだけでシェアハウスしてみた」の3作品を3月27日より各電子書籍ストアにて配信開始する。

「神獣様の聞き役令嬢」

著者：雨灯みしろ

価格：720円

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【あらすじ】

病弱がゆえに籠って育った令嬢シトリ。

狼の獣人・ルセルを従えてようやく外の世界へ踏み出した彼女は、遠くから聞こえる謎の声により王城へ召喚されてしまう。

彼女を導いたのはこの国の象徴、神獣アロだった！

「私の声の聞き役を継いでほしい」

神獣の意志を解せる唯一の存在として、王の統治を手助けしてほしいと頼まれたシトリ。

動物の声が聞こえる力にそんな価値があっただなんて──！？

頼れる従者と世界を救う、運命の冒険ファンタジー！

「転生モブ令嬢が悪役令嬢の秘密を知ったら」

著者：uyu

価格：500円

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【あらすじ】

目が覚めたら、まさかの乙女ゲームの悪役令嬢の取り巻きモブ令嬢・ココに転生!?

推しキャラの悪役令嬢・アリスの破滅ルートを阻止するため、前世の知識で推しの未来を変えようと決意する！

悪役令嬢と仲良くなり、ヒロインと友好関係を築こうと奮闘するココ。

だが、なかなかうまくいかず悪役令嬢とヒロインの衝突を引き起こしてしまう。

「このままじゃ推し様が破滅してしまう！」

しかし、悪役令嬢にも何か秘密があるようで――？

推しの幸せを願う、元オタク女子高生の異世界転生ファンタジー！

「フリーランスだけでシェアハウスしてみた」

作画：球坂なの

原作：荒井チェイサー

価格：720円

□「フリーランスだけでシェアハウスしてみた」を読む

【あらすじ】

「これで仕事が辞められる！」

新人小説家・茶川レミは新人賞を受賞。

独立したのも束の間、お金が尽きて人生の崖っぷちに。

そんな彼女が転がり込んだのは、曲者ぞろいのフリーランス専用シェアハウスだった。

自由とは裏腹の厳しい現実。仲間たちの仕事への真剣さと情熱に触れ、レミの作家魂に火が付く！

夢と現実の間で、もがきながらも「好き」なことを突き詰める、リアルでちょっぴりエモいクリエイターたちの共同生活ストーリー、始動！