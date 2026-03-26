普段のコーデが立体的に見えてくる♡ センスUPを狙える【レイヤード】着こなし3選
着回し上手になるために、さらに見直したいのが“色と柄”。そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、いつもの服をアップデートできる「レイヤード」の着こなしテクを3つご紹介します。普段のコーデが立体的に見えるテクニックを参考にして、センスUPを狙っちゃお♡
レイヤードでセンスUPを狙う
トップスに柄を重ねたり、ベーシックコーデに色を差したり。それだけでいつものスタイルが立体的に見えてくる♡ 色と柄は主張しすぎないのがセンスアップのコツ。
Cordinate デニムと相性抜群の赤を肩がけして印象チェンジ
RED色をアクセントに
差し色・赤の面積はコンパクトにするのがおしゃれ賢者への近道。
Cordinate 柄シャツを腰に巻いてモノトーンコーデを格上げ
STRIRE柄でカジュアルダウン
同系色の柄シャツならほどよくオトナなカジュアルスタイルが完成する♡
Cordinate さりげない小花柄でコーデに奥行きを♡
FLOWER柄をINしてこなれ感を
甘くなりがちな小花柄は、ニュアンスカラーで中和するのが正解。
撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／櫻井優衣（本誌専属）撮影協力／PROPS NOW
Ray編集部 編集長 山本八重
櫻井優衣