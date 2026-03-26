普段のコーデが立体的に見えてくる♡ センスUPを狙える【レイヤード】着こなし3選

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着回し上手になるために、さらに見直したいのが“色と柄”。そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、いつもの服をアップデートできる「レイヤード」の着こなしテクを3つご紹介します。普段のコーデが立体的に見えるテクニックを参考にして、センスUPを狙っちゃお

レイヤードでセンスUPを狙う

トップスに柄を重ねたり、ベーシックコーデに色を差したり。それだけでいつものスタイルが立体的に見えてくる♡ 色と柄は主張しすぎないのがセンスアップのコツ。

Cordinate デニムと相性抜群の赤を肩がけして印象チェンジ

RED色をアクセントに

差し色・赤の面積はコンパクトにするのがおしゃれ賢者への近道。

赤カーディガン 8,877円／DEHEVE（HANA SHOWROOM）デニムジャケット 15,400円、デニムパンツ 13,200円／ともにCOCO DEAL（ココ ディール）バッグ 5,980円／flower パンプス 9,900円／RANDA

Cordinate 柄シャツを腰に巻いてモノトーンコーデを格上げ

STRIRE柄でカジュアルダウン

同系色の柄シャツならほどよくオトナなカジュアルスタイルが完成する♡

ストライプシャツ 19,800円／Candy Stripper ハイネックトップス 3,300円／PUNYUS スカート 10,560円／ASURA（HANA KOREA）バングル 8,200円／TUWAKRIM（805showroom）パンプス 10,890円／EVOL ヘアバンド、ソックス／スタイリスト私物

Cordinate さりげない小花柄でコーデに奥行きを♡

FLOWER柄をINしてこなれ感を

甘くなりがちな小花柄は、ニュアンスカラーで中和するのが正解。

小花柄シャツ 17,600円／The Girls Society 白Tシャツ 29,700円／CHERIE（805showroom）ピンクデニムパンツ 16,500円／JILL byJILL STUART ルミネエスト新宿店 ミニバッグ 9,240円／mucu and ebony（HANA KOREA）イヤリング 3,960円／マチルダローズ フラットシューズ 17,050円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／櫻井優衣（本誌専属）撮影協力／PROPS NOW

Ray編集部 編集長 山本八重

櫻井優衣

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