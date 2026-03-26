次期プレミアムスマホ「OPPO Find X9 Ultra」のグローバル向けが予告！4月発表に。光学10倍対応のHasselbladカメラシステムを搭載
|次期プレミアムスマホ「OPPO Find X9 Ultra」のグローバル向けが4月に発表へ！
OPPO Mobile Telecommunicationsは23日（現地時間）、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける次期プレミアムスマートフォン（スマホ）「OPPO Find X9 Ultra」をグローバル向けに2026年4月に発表すると予告しています。同社ではこれまで“Ultra”モデルを中国のみで販売してきましたが、グローバル向けにも初めて投入することになります。
Ready for an upgrade?#OPPOFindX9Ultra #YourNextCamera pic.twitter.com/mU0F6aohTS— OPPO (@oppo) March 23, 2026
OPPO Find X9 UltraはOPPOブランドにおける最新フラッグシップスマホのOPPO Find X9における最上位機で、ハッセルブラッドカメラシステムを搭載し、Qualcomm製チップセット（SoC）「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform（型番：SM8850-AC）」が採用され、背面はシリコンポリマー素材による高級感のあるフェイクレザー仕様となっており、非常に高性能でプレミアムなハイエンドスマホとなると言われています。
一方、外観はOPPO Find X9やOPPO Find X9 Proでは角に丸みのある正方形のリアカメラモジュールが縦にしたときの左上に配置されてより普通のスマホっぽくなっていましたが、OPPO Find X9 Ultraの予告画像では前の「OPPO Find X8」シリーズのような背面の上中央に丸いリング上のリアカメラモジュールに戻っているようで、その中に4つのカメラが内蔵されているとされています。
＜リアカメラ＞
・約2億画素CMOS（PDAF、9in1）＋広角レンズ（F1.8、焦点距離23mm、OIS）
・約5000万画素CMOS（1／2.75型、1画素0.64μm、PDAF、4in1）＋超広角レンズ（F2.0、焦点距離15mm、画角120°）
・約2億画素CMOS（PDAF、9in1）＋望遠レンズ（ペリスコープ式、光学3倍、OIS）
・約5000万画素CMOS（PDAF、4in1）＋超望遠レンズ（F3.5、焦点距離230mm、ペリスコープ式、光学10倍）
＜フロントカメラ＞
・約5000万画素CMOS（1／2.76型、1画素0.64μm、PDAF、4in1）＋広角レンズ（F2.0、焦点距離21mm）
その他の仕様は約6.82インチQHD+（1440×3120ドット）LTPO AMOLEDディスプレイ（約504ppi）や7050mAhバッテリー、USB Type-C端子（USB 3.2 Gen 1）、急速充電（最大100W）、ワイヤレス充電（最大50W）、16GB内蔵メモリー（RAM）、512GBまたは1TB内蔵ストレージ、防水・防塵（IP68・IP69）、Wi-Fi 7（2.4および5、6GHz）、Bluetooth 5.4、赤外線リモコン、NFC Type A／B、位置情報取得（A-GNSSなど）、ステレオスピーカー、画面内指紋センサー、顔認証など。
Unbelievable zoom, built in 🔭#OPPOFindX9Ultra #YourNextCamera #OPPO10xOpticalTelephoto pic.twitter.com/Bc1XMZVK0z— OPPO (@oppo) March 25, 2026
OPPO公式楽天市場店
OPPO公式オンラインショップ
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・OPPO Find X9 Ultra 関連記事一覧 - S-MAX
・OPPO Announces Global Debut of Find X9 Ultra | OPPO India
・OPPO公式サイト | オッポ