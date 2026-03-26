松田好花、『オールナイトニッポンX』が今夜ラスト！
元日向坂46の松田好花がパーソナリティを務める『松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（ニッポン放送）が、今夜26日24時（＝27日0時）の放送でラストを迎える。
【写真】日向坂46・松田好花の水着カット
本番組は2024年4月に『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』として開始。先月2月末をもって松田が日向坂46を卒業したことから、3月は『松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』として放送されていたが、第100回となる今夜、ラストを迎える。
4月2日からは松田の後輩である日向坂46の正源司陽子がパーソナリティを務める『日向坂46・正源司陽子のオールナイトニッポンX（クロス）』が新たにスタート。また、松田は4月7日開始の『松田好花のオールナイトニッポン0（ZERO）』へ引っ越しし、毎週火曜27時から生放送を届ける。
今夜の放送では番組プロデューサー“ゆぅゆ”による「たこやき本舗」が開店。「たこ焼き100個食べきらないと帰れません いや、帰りませんSP」を送る。
リスナーからは放送を前に「いよいよ最終回」「ラストのANNX楽しみにしてるね」といった声が届いている。
【写真】日向坂46・松田好花の水着カット
本番組は2024年4月に『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』として開始。先月2月末をもって松田が日向坂46を卒業したことから、3月は『松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』として放送されていたが、第100回となる今夜、ラストを迎える。
今夜の放送では番組プロデューサー“ゆぅゆ”による「たこやき本舗」が開店。「たこ焼き100個食べきらないと帰れません いや、帰りませんSP」を送る。
リスナーからは放送を前に「いよいよ最終回」「ラストのANNX楽しみにしてるね」といった声が届いている。