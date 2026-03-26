りんかとはなみち（植野花道）が3月26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された、大型イベント「青春祭2026 by今日、好きになりました。」に出演。ステージ上ではなみちがりんかの頬にキスすると、客席が大歓声に包まれた。

【映像】「脚細い！」りんか、はなみちとキス

2023年に配信された『今日好き』の「カンヌン編」で、カップルとなったりんかとはなみち。付き合って約2年半が経過している『今日好き』発の人気カップルだ。

“青春祭”ということもあり、制服をオマージュしたような衣装でステージに登場したりんかとはなみち。大歓声に包まれる中、舞台ではなみちはりんかの顎付近に優しく手を添えて、頬にキスをした。りんかがうれしそうに笑うと、客席からは大歓声が起きていた。

キスの瞬間はABEMAのコメント欄も大盛り上がり。「チューした！！！」「えぐいえぐい」「ほっぺにちゅー！？」「りんかちゃんほそいな」「りんか、脚細い！」「スタイルよ」「ラブラブすぎる」などの反響が寄せられていた。

「青春祭2026」は、4月から新たに始まる新生活や新学期の"前夜祭"とし、今まで共に過ごした仲間との別れやこれから始まる新たな出会いに期待を抱く、すべての若者たちとひとつの思い出を同じ空間でつくる『今日好き』の大型イベント。2024年から年に一度イベントを開催しており、毎回チケットは即完売している。