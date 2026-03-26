片桐仁「三つ編みにヘビ4匹」次男の中学卒業式コーデが話題「個性が爆発」「インパクトはんぱない」
【モデルプレス＝2026/03/26】俳優の片桐仁が3月25日、自身のInstagramを更新。次男の中学卒業の様子を披露し、話題となっている。
【写真】52歳名バイプレーヤー「個性が爆発」ヘビ4匹ぶら下げた次男卒業式コーデ
片桐は「次男春太、中学卒業！！」と報告し、「＃ウェンズデー のエイジャックスに！」とNetflix人気ドラマ「ウェンズデー」内のキャラクターにちなんだコーディネートを着こなした次男の卒業式ショットを複数枚投稿。「三つ編みにヘビ4匹」と記して、ロングヘアを複数本の三つ編みにして毛先にヘビの人形をあしらったインパクト抜群のヘアスタイルに青と黒のストライプ柄のジャケット、ニット帽を合わせた個性光る姿を披露している。
また「最後の日なのに、＃ロッカーにプリント満杯」「そして3／15で15歳！！！ずっとこのケーキ！夜はだいたいお寿司！早いなー」と次男が自身のロッカーを整理している様子や家族で寿司を食べる様子なども公開している。
この投稿には「おめでとうございます！」「個性が爆発」「インパクトはんぱない」「最高にかっこいい卒業スタイル」「将来が楽しみ」などの反響が寄せられている。
片桐は2003年に結婚。2004年7月に第1子、2011年3月に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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◆片桐仁、次男が中学卒業「三つ編みにヘビ4匹」インパクト抜群
片桐は「次男春太、中学卒業！！」と報告し、「＃ウェンズデー のエイジャックスに！」とNetflix人気ドラマ「ウェンズデー」内のキャラクターにちなんだコーディネートを着こなした次男の卒業式ショットを複数枚投稿。「三つ編みにヘビ4匹」と記して、ロングヘアを複数本の三つ編みにして毛先にヘビの人形をあしらったインパクト抜群のヘアスタイルに青と黒のストライプ柄のジャケット、ニット帽を合わせた個性光る姿を披露している。
◆片桐仁の投稿に反響
この投稿には「おめでとうございます！」「個性が爆発」「インパクトはんぱない」「最高にかっこいい卒業スタイル」「将来が楽しみ」などの反響が寄せられている。
片桐は2003年に結婚。2004年7月に第1子、2011年3月に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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