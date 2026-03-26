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資産運用アドバイザーのガーコ氏が、YouTubeチャンネル「ガーコちゃんねる」で「悲しい・・4月から重要なお金のルールが変わると話題です。」と題した動画を公開した。2026年4月以降に予定されている、投資や生活に直結する「お金のルール変更」10項目について、具体的な対策とともに解説している。



動画の前半では、投資や節税に関する制度変更を解説。中でも影響が大きいのが、企業型DC（確定拠出年金）やiDeCoの拡充である。2026年4月以降、会社の拠出額に関わらず自身で上限までマッチング拠出ができるようになり、大幅な節税効果が見込めるという。ガーコ氏は「枠拡大は知っている人だけが使える飴」と語り、自ら行動して恩恵を受けるよう促した。また、2027年スタート予定の「こどもNISA」についても触れ、年間60万円の非課税枠をフル活用すれば、将来的に大きな資産形成も可能になるとシミュレーションを交えて紹介した。



一方で、投資家にとって厳しいニュースとなるのが、特定口座（源泉徴収あり）の扱いの変更だ。これまで確定申告をしなければ金融所得が国民健康保険料などの計算に反映されなかったが、今回の改正でその「隠れたすごいメリット」が塞がれると指摘。当面は75歳以上の後期高齢者が対象だが、将来的には現役世代や個人事業主に拡大する可能性が非常に高いと警鐘を鳴らした。



後半では、生活や働き方に関わるルール変更に言及。2026年4月から給与天引きが始まる「子ども・子育て支援金」について、ネット上で「独身税」と呼ばれている背景を解説したほか、中古住宅における住宅ローン控除の枠拡大、在職老齢年金の基準額が月65万円に引き上げられる点など、人生設計に関わるトピックを網羅した。



最後にガーコ氏は「制度を正しく理解して、自分に影響が降りてくる前に対策を打っておくこと」と結論付けた。激動する税制や社会保険のルール変更の波の中で、正確な知識を身につけ、できることから少しずつ備えを進めることの重要性を説く内容となっている。