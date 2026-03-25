下腹みるみる凹んでいく◎ １日１分、続けるほど【腰周りが引き締まる】簡単習慣
薄着の季節ぽっこりとした下腹をスッキリ凹ませて、軽やかな細い腰周りで乗り切りたいもの。そこで習慣に採り入れたいのが、下腹の凹ませ効果大の簡単エクササイズ【レッグレイズ】です。寝そべったまま腰を軸に脚を大きく上下させることで、腹筋の深く部分まで強化します。
レッグレイズ
（１）ひざを立てて仰向けになり、両脚を揃えてひざを胸の方向に持ち上げる
（２）両脚を同時に床に着くギリギリまで下ろす
▲脚を下ろす際は床に着けず、常にお尻を持ち上げるようなイメージで行います
（２）の姿勢の後、（１）に姿勢に戻して１回とカウント。“１日あたり10回×２セットを目標”に実践します。一見すると手軽にこなせそうな印象のエクササイズですが、実践してみるとなかなかハード。ですが、続けるほどお腹や脚の筋力が高まり、１分程度でこなせるようになっていきます。自信が高まる細い腰周りを手に入れるためにも、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
🌼腹筋と体幹を一気に強化。１日わずか３回【ウエストのくびれが復活する】簡単習慣